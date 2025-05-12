Безос і його наречена одружаться на венеціанському острові: хто буде серед гостей

Засновник Amazon Джефф Безос та його наречена Лорен Санчес одружаться просто неба на острові у Венеції з 24 по 26 червня

Весілля засновника Amazon та його нареченої Лорен Санчес пройде просто неба у історичному театрі на острові Сан-Джорджо Маджоре. Там же розташований чудовий собор та старовинний монастир. Про це пише The Sun, повідомляє «Главком».

Джерело повідомило, що Джефф Безос і Лорен Санчес зіграють весілля саме на цьому острові, що дуже зручно для мільярдера, який не хоче, щоб за урочистістю стежили сотні папараці.

Весілля пари має стати найдорожчим і шикарнішим весіллям літа, і пройде в Італії з 24 по 26 червня. The Sun пише, що вони одружаться у театрі просто неба на острові. «Кажуть, що вони забронювали театр, який було відреставровано», – заявили джерела видання.

Безос та Санчес, а також 200 гостей, забронювали розкішні готелі у місті, а мегаяхта підприємця вартістю $500 млн також стане частиною свят.

Морріс Серон, генеральний директор ради Венеції, раніше розповідав журналістам, що він сам агітував за те, щоб пара провела весілля у цьому місті.

Весілля Безоса може відбутися на невеликому острові у Венеції

«Сім місяців тому Доменіко Дольче сказав мені, що Безос одружується. Я приступив до роботи, щоб привезти це весілля століття до Венеції – ось як це почалося», – зізнався він.

Мер Венеції Луїджі Бругнаро заявив, що пара не забронювала всі водні таксі міста для заходу, як повідомлялося раніше. «Будуть запрошені лише двісті гостей, і тому Венеції буде легко провести такий захід, не створюючи жодних перешкод для міста, його мешканців та гостей», – повідомив мер і заявив, що Венеція вживала і більш масштабних заходів, ніж весілля мільярдера.

Які зірки запрошені на весілля

Пара запросила безліч знаменитостей, а також близьких друзів та членів сім'ї, щоб вони стали свідками того, як вони скажуть «так». Серед них Опра Вінфрі, Леонардо Ді Капріо, а також Орландо Блум та його наречена Кеті Перрі, Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер.

Говорять, що запросили навіть президента США Дональда Трампа. Найкращі готелі Венеції, включаючи The Aman Venice, Belmond Hotel Cipriani, St. Regis Venice та Gritti Palace, практично повністю заброньовані на кінець червня. Раніше інсайдер повідомив виданню, що Безос і Санчес забронювали номер Grand Canal Suite в готелі Aman вартістю $11,6 тис. за ніч.

Раніше стало відомо, що американський підприємець і засновник Amazon Джефф Безос одружується з журналісткою Лорен Санчес вже цього року. Пара запланувала гучне святкування, пишні столи, три дні святкувань, яхту, оренду острова та багато іншого.