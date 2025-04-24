Весілля Безоса відбудеться на острові в Італії: хто буде гостями церемонії

Масштабне весілля відбуватиметься у Венеції

Американський підприємець і засновник Amazon Джефф Безос одружується з журналісткою Лорен Санчес вже цього року. Пара запланувала гучне святкування, на якому будуть зірки Голлівуду, пишні столи, три дні святкувань, яхта, оренда острова та багато іншого. Через це святкування закоханих вже встигли назвати «найрозкішнішою подією року». Про це пише «Главком» із посиланням на Daily mail.

Бізнесмен зробив пропозицію коханій у травні 2023 року. Майже одразу пара оголосила, що планує розкішне весілля найближчим часом, але процес підготовки настільки затягнувся, що свято відбудеться за два роки, у червні 2025-го. Як пише видання Daily mail, весілля відбуватиметься у Венеції.

«Вся Венеція гуде тепер. Це розумний крок Джеффа Безоса, який вибрав найкрасивіше, романтичне місто світу для свого весілля з Лорен Санчес. Це зближує пару з багатовіковою історією та родоводом елегантних весіль, починаючи від Клуні в 2014 році до Олександра Арно та Жеральдін Гюйо в 2021 році», – каже Даніель Най, організатор численних масштабних весіль знаменитостей і королівських весіль.

Святкування триватиме три дні, а участь у заході, окрім молодят, братимуть ще понад 200 гостей. Для проведення події найбагатша людина світу у 2018-2021 роках вже забронювала всі номери у трьох найвідоміших готелях Венеції – Aman Palace, St. Regis Venice та Gritti Palace. У списку запрошених – рідні, бізнесмени та зірки Голлівуду, зокрема Опра Вінфрі, Кім Кардаш'ян, Барбра Стрейзанд, Леонардо Ді Капріо, Білл Гейтс, Анна Вінтур та багато інших.

Крім того, ще понад 200 осіб працюватимуть на весіллі та обслуговуватимуть гостей. До цього списку входять офіціанти, флористи, логісти, водії, стилісти та інші помічники. Свято триватиме три дні – з 26 по 29 червня. Для гостей вигадали цілу культурну програму: від приватних вечірок до екскурсій.

Головною локацією весілля пара вибрала острів Сан-Джорджо Маджоре. Вони зняли цей острів для свого свята, де й проходитиме головна частина церемонії. На ньому розташована одна з архітектурних пам'яток Італії – монастир у минулому, а зараз культурний центр фонду Giorgio Cini.

На запит журналістів центр відповідати відмовився. У Giorgio Cini не підтвердили, але й не спростували інформацію про весілля мільярдера, посилаючись на політику конфіденційності. Водночас у мерії Венеції підтвердили, що Безос уже приїжджав на острів, коли вибирав місце для проведення церемонії та зупинився саме на Сан-Джорджо Маджоре.

Нагадаємо, ще у грудні 2024 року ходили чутки про те, що мільярдер Джефф Безос одружується.