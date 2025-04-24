Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Весілля Безоса відбудеться на острові в Італії: хто буде гостями церемонії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Безос не пожалкує грошей на весілля із коханою
фото із відкритих джерел

Масштабне весілля відбуватиметься у Венеції

Американський підприємець і засновник Amazon Джефф Безос одружується з журналісткою Лорен Санчес вже цього року. Пара запланувала гучне святкування, на якому будуть зірки Голлівуду, пишні столи, три дні святкувань, яхта, оренда острова та багато іншого. Через це святкування закоханих вже встигли назвати «найрозкішнішою подією року». Про це пише «Главком» із посиланням на Daily mail.

Бізнесмен зробив пропозицію коханій у травні 2023 року. Майже одразу пара оголосила, що планує розкішне весілля найближчим часом, але процес підготовки настільки затягнувся, що свято відбудеться за два роки, у червні 2025-го. Як пише видання Daily mail, весілля відбуватиметься у Венеції.

«Вся Венеція гуде тепер. Це розумний крок Джеффа Безоса, який вибрав найкрасивіше, романтичне місто світу для свого весілля з Лорен Санчес. Це зближує пару з багатовіковою історією та родоводом елегантних весіль, починаючи від Клуні в 2014 році до Олександра Арно та Жеральдін Гюйо в 2021 році», – каже Даніель Най, організатор численних масштабних весіль знаменитостей і королівських весіль.

Святкування триватиме три дні, а участь у заході, окрім молодят, братимуть ще понад 200 гостей. Для проведення події найбагатша людина світу у 2018-2021 роках вже забронювала всі номери у трьох найвідоміших готелях Венеції – Aman Palace, St. Regis Venice та Gritti Palace. У списку запрошених – рідні, бізнесмени та зірки Голлівуду, зокрема Опра Вінфрі, Кім Кардаш'ян, Барбра Стрейзанд, Леонардо Ді Капріо, Білл Гейтс, Анна Вінтур та багато інших. 

Крім того, ще понад 200 осіб працюватимуть на весіллі та обслуговуватимуть гостей. До цього списку входять офіціанти, флористи, логісти, водії, стилісти та інші помічники. Свято триватиме три дні – з 26 по 29 червня. Для гостей вигадали цілу культурну програму: від приватних вечірок до екскурсій.

Головною локацією весілля пара вибрала острів Сан-Джорджо Маджоре. Вони зняли цей острів для свого свята, де й проходитиме головна частина церемонії. На ньому розташована одна з архітектурних пам'яток Італії – монастир у минулому, а зараз культурний центр фонду Giorgio Cini.

На запит журналістів центр відповідати відмовився. У Giorgio Cini не підтвердили, але й не спростували інформацію про весілля мільярдера, посилаючись на політику конфіденційності. Водночас у мерії Венеції підтвердили, що Безос уже приїжджав на острів, коли вибирав місце для проведення церемонії та зупинився саме на Сан-Джорджо Маджоре.

Нагадаємо, ще у грудні 2024 року ходили чутки про те, що мільярдер Джефф Безос одружується.

Читайте також:

Теги: Італія весілля Венеція Джефф Безос

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пляжні рушники опинились під забороною в Італії
На популярному пляжі Сардинії діє цікаве правило, яке дивує туристів
28 березня, 17:31
Розслідування стосовно БПЛА веде антитерористичний відділ міланської прокуратури
Росія шпигувала за дослідницьким центром ЄС? Прокуратура Мілана взялася за розслідування
31 березня, 13:14
Цукерберг зазнав найбільших збитків через тарифи Трампа
Найбагатші бізнесмени втратили $208 млрд за один день через тарифи Трампа
4 квiтня, 10:41
У JRC ведеться дослідницький проект з вивчення аспектів безпеки безпілотників
Дрон РФ пролітав над науковим центром у Італії
30 березня, 21:58
Українська діаспора б'є тривогу через італійські підручники
Українська діаспора б'є на сполох: Крим в італійських підручниках належить Росії
11 квiтня, 13:21
Італійські секс-працівники отримали шанс вийти із тіньових заробітків
Італія офіційно визнала сексуальні послуги економічною діяльністю
11 квiтня, 18:28
На борту було 4 пасажири та оператор
У горах Італії зірвався фунікулер: чотири загиблих
17 квiтня, 21:38
Чиновники регіону Чінкве-Терре в Італії запровадили кілька суворих заходів, зокрема і про шльопанці
Туристам загрожує штраф у 2,5 тис євро за шльопанці у регіоні Італії
18 квiтня, 19:19
Венеція не втрачає нагоди заробити на туристах
Венеція повертає туристичний податок: скільки доведеться платити мандрівникам
18 квiтня, 09:10

Шоу-біз

Весілля Безоса відбудеться на острові в Італії: хто буде гостями церемонії
Весілля Безоса відбудеться на острові в Італії: хто буде гостями церемонії
Актор «Гри престолів» приїхав до РФ: причина неочікуваного візиту
Актор «Гри престолів» приїхав до РФ: причина неочікуваного візиту
Син Коляденка вперше розповів про рідний будинок у Сумах, пошкоджений росіянами
Син Коляденка вперше розповів про рідний будинок у Сумах, пошкоджений росіянами
Дружина Остапчука накинулася на колишню ведучого
Дружина Остапчука накинулася на колишню ведучого
Кума Зеленського пояснила, чому пішла з «Кварталу 95»
Кума Зеленського пояснила, чому пішла з «Кварталу 95»
Смерть Папи Римського спровокувала несподіваний інтерес до двох фільмів
Смерть Папи Римського спровокувала несподіваний інтерес до двох фільмів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 квітня 2025
12K
Маск та Бессент влаштували бійку у Білому домі – Axios
11K
Міноборони анонсувало нові відстрочки у «Резерв+»
9842
Нічний кривавий удар по Києву – примус до угоди
9065
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
Вчора, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua