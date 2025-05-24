Відгуляли весілля у Страсну п’ятницю: стало відомо, чому Мінкульт відсторонив керівницю Софії Київської

Керівницю підозрюють у проведення на території заповідника незаконних заходів на платній основі

Колектив національного заповідника «Софія Київська» звернувся до президента України Володимира Зеленського з відкритим листом, у якому поскаржився на тиск з боку Мінкульту та закликав продовжити контракт з генеральною директоркою Нелею Куковальською. Її зараз відсторонено від посади – на час, поки у заповіднику тривають перевірки.

Причиною конфлікту стало весілля військового, яке відзначали у ресторані французької кухні «Бути Sofie» на території заповідника у Страсну п’ятницю.

Заклад громадського харчування було відкрито у 2021-му за ініціативою Нелі Куковальської. Ресторан працює в приміщенні консисторії XVIII століття, інтер’єр якої перероблено у стилі паризької вітальні. Раніше заклад функціонував як літня тераса у теплу пору року, нині це – повноцінний ресторан зі сніданками, обідами й вечерями. До війни щоп’ятниці там грала живе музика – вона звучала і 18 квітня 2025 року, коли стався інцидент.

Інтер’єр ресторану фото: village.com.ua

Начальник відділу контролю та нагляду за дотриманням законодавства про охорону культурної спадщини міністерства культури Олексій Жуков нагадав журналістам, що той день припав на Страсну п’ятницю перед Великоднем, і у цей час на території заповідника перебували люди, які прийшли туди помолитися. Про це Жуков розповів під час зустрічі з медійниками, передає УП.Культура. Він додав, що такі випадки, швидше за все, були непоодинокими.

Джерела «Главкома» підтверджують факт весілля та музики, яка звучала під час свята, яке припало на Страсну п’ятницю. Проте, інформують вони: позиція директорки Нелі Куковальської полягає у тому, що Україна – світська держава, подібні заходи не є забороненими, тим більше, що ресторан приносить дохід заповіднику – у вигляді плати за оренду. До того ж, шлюб брав військовий, який сам обрав цю дату, бо вона якраз припала на час його короткострокової відпустки.

Співрозмовники «Главкому» підтвердили і те, що увечері 18 квітня до заповідника була викликана поліція – у зв’язку з гучною музикою та вживанням на території заповіднику спиртних напоїв.

Разом із силовиками прибув і Олексій Жуков, який тепер проводить перевірку діяльності Нелі Куковальської. Сама вона в той час перебувала на лікарняному. Куковальська розцінює все, що відбувається довкола заповідника, як тиск на неї з метою усунення з керівної посади.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що міністерство культури та стратегічних комунікацій звільнило директора державного заповідника «Києво-Печерська Лавра» Максима Остапенка. Відомо, що посадовець був звільнений з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та виявленими порушеннями у діяльності заповідника.