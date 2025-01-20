Наречена мільярдера Безоса обурила мережу вибором вбрання для інавгурації Трампа

На церемонію інавгурації наречена Джеффа Безоса Лорен Санчес прийшла у занадто відвертому вбранні

Лорен Санчес, наречена мільярдера Джеффа Безоса, викликала обурення через вибір вбрання для інавгурації 47-президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє The Mirror.

На церемонію інавгурації Санчес прийшла, одягнувши піджак на голе тіло. Дівчина Безоса була у білому костюмі, з-під блейзера виднівся білий мереживний бюстгальтер.

Декольте Лорен Санчек приковувало погляди чоловіків скриншот відео

На інавгурації Лорен Санчес стояла поруч зі своїм нареченим Джеффом Безосом та іншими власниками всесвітньовідомих компаній, зокрема Марком Цукербергом з Meta, Сундаром Пічаї з Google та Ілоном Маском з Tesla. Після її ризикованого вибору вбрання глядачі почали писати у мережі X, обурюючись через суперечливий модний вибір жінки.

«І за всі ці гроші не можна купити Лорен Санчес щось гарне? Хто-небуть, найдіть їй стиліста!», «Ніхто не розмовляє з Лорен Санчес. Не дивно, що знову вода вдяглася як повія. Лорен, прояви трохи поваги до Америки хоч на один день», – пишуть дописувачі у мережі Х.

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Нагадаємо, сьогодні, 20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація Дональда Трампа. Він став 47-м президентом США. Інавгураційна церемонія Трампа проходила у ротонді Капітолія через холодну погоду у Вашингтоні. Обраний президент виголосив слова присяги, які передбачені Конституцією США, під керівництвом голови Верховного суду Джона Робертса. Однак Трамп не поклав руку на Біблію. До цього присягу склав Джей Ді Венс, який став віцепрезидентом США.

Зауважимо, що Трамп вступає на посаду у віці 78 років і 220 днів, встановлюючи рекорд як найстарший президент на момент присяги. Він також є першим в історії США офіційно засудженим президентом – одночасно колишнім і новообраним.

Як повідомлялося, обраний президент США Дональд Трамп у перший день свого правління підпише понад 200 указів щодо енергетики, прикордонної та імміграційної політики.

Також зазначалося, що обраний президент США Дональд Трамп після інавгурації планує оголосити надзвичайну ситуацію на кордоні з Мексикою. Для цього він підготував заходи проти легальної та нелегальної імміграції.