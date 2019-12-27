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    Жизнь

    Дженнифер Энистон показала трогательный кадр из детства

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    <p>Компанию Дженнифер Энистон на Рождество составил составил ее 86-летний отец Джон Энистон</p> <div></div> - Дженнифер Энистон показала трогательный кадр из детства

    Компанию Дженнифер Энистон на Рождество составил составил ее 86-летний отец Джон Энистон

    На вечеринке Дженнифер также побывал бывший муж актрисы, Брэд Питт

    50-летняя Дженнифер Энистон не раскрывала подробности празднования Рождества до недавнего времени. Оказалось, что компанию актрисе в этот день составил ее 86-летний отец Джон Энистон. В честь этого голливудская звезда впервые опубликовала кадры с родителем. На первом фото еще совсем маленькая Джен нежно обнимает отца за шею, сидя у него на руках. Взгляд актрисы не изменился с тех пор.

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    Дженнифер Энистон показала трогательный кадр из детства
    Дженнифер Энистон показала трогательный кадр из детства

    Второй кадр был сделан во время празднования Рождества в доме Энистон. Взрослая Дженнифер приобняла Джона и слегка прильнула к нему головой, показывая, что нежные чувства к отцу не прошли даже несмотря на то, что родители не верили в ее успех в актерской карьере.

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