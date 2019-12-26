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    Шоу-биз

    Рианна с обнаженной грудью поздравила фанатов с Рождеством

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    <p>Рианна в ярко-красных трусиках снялась в постели</p> <p></p> - Рианна с обнаженной грудью поздравила фанатов с Рождеством

    Рианна в ярко-красных трусиках снялась в постели

    Фото: instagram.com/badgalriri/

    Барбадосская певица продемонстрировала соблазнительную фигуру в одном белье

    31-летняя Рианна оказалась в центре внимания публики. Артистка обратилась к фанатам, которые отмечали один из главных христианских праздников. Рианна поделилась эффектными снимками, для которых воплотила пикантный образ.

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    Рианна с обнаженной грудью поздравила фанатов с Рождеством
    Рианна с обнаженной грудью поздравила фанатов с Рождеством
    Фото: instagram.com/badgalriri/

    Звезда лежала на кровати, сняв с себя верхнюю одежду. Певица надела только ярко-красные трусики, черные чулки и бархатные перчатки. Рианна предпочла «забыть» о бюстгальтере.

    В кадре хорошо видны татуировки, которыми украшено тело звезды. «Счастливого Рождества всем!» - пожелала она.

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