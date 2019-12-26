Рианна с обнаженной грудью поздравила фанатов с Рождеством
Рианна в ярко-красных трусиках снялась в постели
Фото: instagram.com/badgalriri/
Барбадосская певица продемонстрировала соблазнительную фигуру в одном белье
31-летняя Рианна оказалась в центре внимания публики. Артистка обратилась к фанатам, которые отмечали один из главных христианских праздников. Рианна поделилась эффектными снимками, для которых воплотила пикантный образ.
Фото: instagram.com/badgalriri/
Звезда лежала на кровати, сняв с себя верхнюю одежду. Певица надела только ярко-красные трусики, черные чулки и бархатные перчатки. Рианна предпочла «забыть» о бюстгальтере.
В кадре хорошо видны татуировки, которыми украшено тело звезды. «Счастливого Рождества всем!» - пожелала она.