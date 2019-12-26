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    Конец слухам о разводе: Вера Брежнева опубликовала нежное фото с мужем

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    Конец слухам о разводе: Вера Брежнева опубликовала нежное фото с мужем

    Певица дала понять злопыхателям, что в их семье все хорошо

    Известная певица Вера Брежнева после слухов о разводе со своим супругом – продюсером и композитором Константином Меладзе опубликовала совместное нежное фото.

    На опубликованном в Instagram снимке Константин Меладзе трогательно обнимает 37-летнюю звездную супругу. По словам Веры, поклонники ее часто просят делиться совместными кадрами с мужем, поэтому в канун новогодних праздников она решила преподнести им подарок.

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    instagram.com/ververa

    «Перед каждым Новым годом люблю вас чем-то радовать. Самое сложное — понять чем именно. Судя по последним опросам поняла, что топ пожеланий выглядит так: фото с мужем, личная встреча, билеты на концерт. Исполняю. Фото — пожалуйста. Встречу за праздничным столом уже выиграла моя семья, а вот два билета на мой концерт могу подарить каждому желающему», — написала Брежнева.

    Напомним, в последнее время возникли слухи о разладе в семье Веры Брежневой и Константина Меладзе. Композитору приписали роман с его подопечной Эрикой Герцег. Вера устала опровергать слухи. Недавно Эрика заявила, что выходит замуж.

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