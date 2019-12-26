Снова вместе? Брэд Питт и Дженнифер Энистон наладили отношения



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В 2020 году Питту и Энистон придется часто встречаться на красных дорожках различных кинопремий

Бывшие супруги наконец-то снова могу

Голливудские актеры и бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова в хороших отношениях, сообщают инсайдеры. Путь к дружбе занял у пары много времени. После того, как Брэд бросил Дженнифер после пятилетнего брака, закрутив роман с Анджелиной Джоли, прошло уже 14 лет. Источник, близкий к окружению актера, сообщил изданию Us Weekly, что Питт и Энистон серьезно поговорили и решили забыть прошлое и не анализировать, что пошло не так.

«Брэд взял на себя ответственность за свое поведение. Тогда он не осознавал, какую сильную боль он причинил Джен, потому что был очень сильно увлечен Анджелиной и больше не видел ничего и никого вокруг себя», – рассказал инсайдер. Также издание отметило, что главный голливудский красавчик потрудился, чтобы вернуть доверие бывшей супруги. И не зря. Недавно Дженнифер Энистон пригласила Брэда Питта к себе домой на рождественскую вечеринку.

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