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    Жизнь

    Дженнифер Лопес показала, как тренируется с Алексом Родригесом в тренажерном зале

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    Дженнифер Лопес - Дженнифер Лопес показала, как тренируется с Алексом Родригесом в тренажерном зале
    Дженнифер Лопес
    instagram.com/jlo

    49-летняя актриса, певица и бизнесвумен раскрыла секрет отличной формы

     Дженнифер Лопес продемонстрировала занятие в тренажёрном зале вместе со своим женихом Алексом Родригесом.

    Звезда показала видео, на котором она вместе с 43-летним американским бейсболистом проводит воркаут-день под руководством инструкторов. Лопес продемонстрировала не только стройную подтянутую фигуру и профессиональное выполнение упражнений, но и стильный спортивный look. На певице был надет комплект — белоснежный топ и леггинсы с золотистыми блестками — и белые кроссовки.

    «Большое спасибо моему доброму приятелю Джерри Джонсу и «Dallas Cowboys» за то, что подарили нам потрясающую тренировку. Мы ценим гостеприимство и привилегию использования вашего потрясающего объекта», — написала звезда под видео в Instagram.

    Поклонники отреагировали положительно. «Вы потрясающие», «Вы самый крутой человек в мире», «Моя любовь, ты так прекрасна», «Ты потрясающая и выглядишь потрясающе. Ты всегда много работаешь, и мы это видим», «Моя мотивация», — прокомментировали подписчики.

    Возлюбленный Дженнифер Лопес сделал ей предложение в марте этого года на Багамских островах. Роман Лопес и игрока бейсбольной команды «New York Yankees» начался три года назад после 14-летнего знакомства.

    Пара не торопится со свадьбой, однако известно, что банкет по этому случаю обойдется жениху и невесте в 15 миллионов долларов.

    Джерело: graziamagazine.ru

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