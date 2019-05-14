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    Жизнь

    Дженнифер Лоуренс в платье с глубоким декольте отпраздновала помолвку

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    Дженнифер Лоуренс<br /><br />Фото: Instagram - Дженнифер Лоуренс в платье с глубоким декольте отпраздновала помолвку
    Дженнифер Лоуренс

    Фото: Instagram

    Кинозвезда порадовала поклонников стильным выходом в свет

    28-летняя голливудская актриса Дженнифер Лоуренс собирается выйти замуж за 34-летнего галериста Кука Марони. Актриса решила отметить помолвку и организовала вечеринку в Нью-Йорке. Папарацци застали звездную пару в пути на мероприятие. Дженнифер выбрала для выхода кремовое платье L. Wells с разрезом и глубоким декольте.

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    Дженнифер Лоуренс в платье с глубоким декольте отпраздновала помолвку
    Дженнифер Лоуренс в платье с глубоким декольте отпраздновала помолвку
    Дженнифер Лоуренс в платье с глубоким декольте отпраздновала помолвку
    Дженнифер Лоуренс в платье с глубоким декольте отпраздновала помолвку

    Романтичный образ дополнили туфли-лодочки Casadei, сумка Roger Vivier, украшения Fred Leighton, собранные в небрежный пучок волосы и нюдовый макияж.

    Избранник Лоуренс появился перед репортерами в классическом темно-синем костюме, белой рубашке и замшевых лоферах.

    Ранее Дженнифер Лоуренс продемонстрировала огромное помолвочное кольцо.

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