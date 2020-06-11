Молодая звезда автогонок ушла в порно из-за денег (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

25-летняя модель Рене Грейси

«Мой уход из автоспорта — лучший поступок, который я совершила в жизни», - признается девушка

Рене Грейси 25 лет, еще недавно она считалась одной из самых талантливых гонщиц в мире. Австралийка с 18 лет уверенно и с горящими глазами шла к цели — гонять вместе с парнями в профессиональных турнирах. В итоге Рене осуществила свою мечту только частично: попав в местную серию Supercars, она стала первой женщиной-пилотом в истории турнира, а в итоге откатала почти сотню гонок.

Правда, потом что-то пошло не так. Как признается сама Грейси, с первыми же поражениями и трудностями на трассах мотивация стала угасать, а большие гонки из мечты превратились в рутину.

«У меня были не самые лучшие результаты, я не сумела найти финансирование для дальнейших выступлений, так что пришлось покинуть спорт»/

Самым ярким моментом в ее не самой удачной карьере стал громкий сексистский скандал. В 2015-м она стала напарницей швейцарки Симоны де Сильвестро — тест-пилота команды «Формулы-1». Один из гонщиков был так впечатлен женской командой на турнире, что назвал машину Сильвестро и Грейси «тачкой кисок» (в оригинале pussy wagon). Извинения не помогли: парня оштрафовали на кругленькую сумму, а девушкам сочувствовало все спортивное сообщество как жертвам харассмента.

Спустя несколько лет Рене вспомнит о том, какое мужское внимание привлекала к себе на трассе. Оставшись безработной, она недолго горевала, уйдя туда, где вместо зудящего и жаркого огнеупорного гоночного костюма рабочей униформой является кружевное белье. Объявив об уходе из спорта в порно, девушка создала аккаунт на Only fans — портале, где аудитория платит за конкретный контент своих кумиров. В первую же неделю бывшая звезда трека заработала 3000 долларов — столько она не получала за всю свою спортивную карьеру.

«Мой уход из автоспорта — лучший поступок, который я совершила в жизни»

Сейчас ее заработок — 25 тысяч (не гривен) в неделю. Теперь, оглядываясь назад, она не только заявляет, что счастлива работать порно-моделью, но и признает, что главной причиной ухода с трассы в индустрию 18+ стали деньги:

«Меня не смущает то, чем я занимаюсь. Я зарабатываю хорошие деньги, меня все устраивает в жизни. Мой папа все знает и тоже поддерживает меня. Он действительно гордится моими достижениями и финансовым положением», — говорит Рене.

Интересно, что решение 25-летней гонщицы уйти в порно, вызвало примерно равное количество восторженных возгласов ее фанатов и недовольства коллег и (внезапно) феминисток. Других звезд автоспорта возмутило, что талантливая гонщица вот так просто променяла мечту миллионов девчонок и мальчишек на продажу собственных голых фото. Активистки женских движений же посчитали, что поступок Рене обесценивает весь тот труд, с которым девушки пробиваются в гонки — исконно мужской вид спорта. Конечно, до травли пока не дошло (и будем надеяться, что не дойдет), но гневные комменты под постами Грейси появляются регулярно.