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    Жизнь

    Джонни Депп предъявил доказательства, что Эмбер Херд избивала его

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    <div class="sel_item">Джонни Депп и Эмбер Херд</div> - Джонни Депп предъявил доказательства, что Эмбер Херд избивала его
    Джонни Депп и Эмбер Херд

    Актер передал суду 87 видео и требует с бывшей жены $50 миллионов

    Скандал вокруг отношений Джонни Деппа и Эмбер Херд не утихает. После их развода в 2018 году актеры подали друг на друга в суд. Эмбер Херд обвиняла звезду «Пиратов Карибского моря» в домашнем насилии, однако бывшим супругам удалось вне суда урегулировать вопрос - актриса пожертвовала 7 миллионов долларов на благотворительность.

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    Джонни Депп предъявил доказательства, что Эмбер Херд избивала его
    Джонни Депп предъявил доказательства, что Эмбер Херд избивала его
    Джонни Депп предъявил доказательства, что Эмбер Херд избивала его
    Джонни Депп предъявил доказательства, что Эмбер Херд избивала его
    Джонни Депп предъявил доказательства, что Эмбер Херд избивала его
    Джонни Депп предъявил доказательства, что Эмбер Херд избивала его
    Джонни Депп предъявил доказательства, что Эмбер Херд избивала его
    Джонни Депп предъявил доказательства, что Эмбер Херд избивала его
    Джонни Депп предъявил доказательства, что Эмбер Херд избивала его
    Джонни Депп предъявил доказательства, что Эмбер Херд избивала его

    После того, как Эмбер Херд вновь обвинила Джонни Деппа в побоях на страницах Washington Post в 2018 году, актер выдвинул встречный иск бывшей жене и потребовал 50 миллионов долларов в качестве компенсации. По его словам, обвинения Эмбер Херд являются не чем иным, как «сложной мистификацией» для того, чтобы карьера актрисы пошла в гору на движении против домашнего насилия. После обвинений со стороны актрисы компания L’Oréal Paris сделала Эмбер Херд своей представительницей, а ООН и Американский союз защиты гражданских свобод назначили ее послом по правам женщин.

    Джонни Депп ранее доказал свою невиновность в суде, но теперь у него есть улики против бывшей супруги- он предоставил суду 87 видео с камер наблюдения, где видно, как Эмбер Херд ведет себя агрессивно по отношению к супругу. По словам Джонни Деппа, бывшая жена чуть не отрезала ему палец бутылкой водки, а также избивала его кулаками. Защита Эмбер Херд продолжает все отрицать.

    «Эта легкомысленная акция - лишь последняя из неоднократных попыток Джонни Деппа заставить замолчать Эмбер Херд», - заявил адвокат актрисы Эрик Джордж изданию Lad Bible.

    Это не единственное обвинение со стороны Джонни Деппа - по его словам, Эмбер Херд изменяла ему с Илоном Маском задолго до того, как они расстались. Несмотря на то что актриса считает себя бисексуальной и недавно поделилась с прессой, как тяжело восприняли признание ее родители, сейчас Эмбер Херд встречается с режиссером триллера «Оно» Андресом Мускетти.

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