Джонни Депп предъявил доказательства, что Эмбер Херд избивала его



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Джонни Депп и Эмбер Херд

Актер передал суду 87 видео и требует с бывшей жены $50 миллионов

Скандал вокруг отношений Джонни Деппа и Эмбер Херд не утихает. После их развода в 2018 году актеры подали друг на друга в суд. Эмбер Херд обвиняла звезду «Пиратов Карибского моря» в домашнем насилии, однако бывшим супругам удалось вне суда урегулировать вопрос - актриса пожертвовала 7 миллионов долларов на благотворительность.

После того, как Эмбер Херд вновь обвинила Джонни Деппа в побоях на страницах Washington Post в 2018 году, актер выдвинул встречный иск бывшей жене и потребовал 50 миллионов долларов в качестве компенсации. По его словам, обвинения Эмбер Херд являются не чем иным, как «сложной мистификацией» для того, чтобы карьера актрисы пошла в гору на движении против домашнего насилия. После обвинений со стороны актрисы компания L’Oréal Paris сделала Эмбер Херд своей представительницей, а ООН и Американский союз защиты гражданских свобод назначили ее послом по правам женщин.

Джонни Депп ранее доказал свою невиновность в суде, но теперь у него есть улики против бывшей супруги- он предоставил суду 87 видео с камер наблюдения, где видно, как Эмбер Херд ведет себя агрессивно по отношению к супругу. По словам Джонни Деппа, бывшая жена чуть не отрезала ему палец бутылкой водки, а также избивала его кулаками. Защита Эмбер Херд продолжает все отрицать.

«Эта легкомысленная акция - лишь последняя из неоднократных попыток Джонни Деппа заставить замолчать Эмбер Херд», - заявил адвокат актрисы Эрик Джордж изданию Lad Bible.

Это не единственное обвинение со стороны Джонни Деппа - по его словам, Эмбер Херд изменяла ему с Илоном Маском задолго до того, как они расстались. Несмотря на то что актриса считает себя бисексуальной и недавно поделилась с прессой, как тяжело восприняли признание ее родители, сейчас Эмбер Херд встречается с режиссером триллера «Оно» Андресом Мускетти.