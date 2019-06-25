Джордж Клуни пригласил Барака и Мишель Обаму в гости на озеро Комо (фото)



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Амаль и Джордж Клуни

Для мероприятия супруга голливудского актера выбрала ярко-оранжевое вечернее платье с крупными цветами от бренда Gucci

41-летняя Амаль и 58-летний Джордж Клуни довольно часто проводят время на своей вилле, расположенной на озере Комо в Италии, – там они вместе со своими двухгодовалыми детьми Эллой и Александром отдыхают несколько раз в год. Однако иногда супруги приглашают погостить к себе и своих самых близких друзей. Так, в особняке звездной пары уже побывали Меган Маркл и принц Гарри, а теперь дружеский визит чете Клуни нанесли бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель.

Накануне чета Обама была замечена папарацци в компании Амаль и Джорджа Клуни. Сначала они все вместе прокатились на лодке по озеру, а затем прибыли на благотворительный ужин, организованный фондом Клуни.

Для мероприятия Амаль выбрала ярко-оранжевое вечернее платье с крупными цветами от бренда Gucci, а Джордж Клуни и Барак Обама появились на вечере в строгих брючных костюмах. Мишель же в объективы репортеров не попала.