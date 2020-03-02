Джулия Робертс купила пятиэтажный дом за $8 миллионов



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52-летняя Джулия Робертс совершила удачную сделку Фото: MLS/Realtor.com

Голливудская актриса приобрела недвижимость св Сан-Франциско

Звезда культового фильма «Красотка» Джулия Робертс раньше все время жила на своем ранчо в Малибу, однако теперь она станет много времени проводить и в Сан-Франциско. Раньше актриса только снимала здесь особняки на время отдыха.

Новый дом Джулии расположен в тихом районе в зеленой зоне Пресидио Хайтс. Именно здесь находятся самые роскошные особняки города.

Имение в викторианском стиле было построено ориентировочно в 1907 году. Дом площадью более 6 тысяч квадратных метров состоит из пяти этажей. В нем находятся пять спален, 4 ванные комнаты, просторный кабинет, винный погреб на 1000 бутылок, а также прачечная и роскошная гардеробная. Из окон открывается головокружительный вид на тихоокеанскую бухту.