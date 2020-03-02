Меган Маркл возвращается в кино в роли супергероини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меган Маркл в сериале «Форс-мажоры»

Супруга принца Гарри хочет сняться в блокбастере

Герцогиня Сассекская уже заключила контракт с Disney, согласно которому она будет озвучивать героев мультфильмов. Но этого ей оказалось мало.

«Меган намерена вернуться в кино. Она хочет сделать это с ролью в крутом фильме о супергероях», – цитирует The Sun слова агента герцогини Нику Коллинзу.

У супруги внука королевы Великобритании уже запланировано несколько встреч в Голливуде. Жена принца Гарри понимает, что она не звезда как актриса, но одно ее имя в титрах уже обеспечит популярность проекту.

Меган также появится на звездном балу Met Gala вместе с редактором Vogue Эдвардом Эннифулом. Мероприятие пройдет 4 мая.