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    Шоу-биз

    Меган Маркл возвращается в кино в роли супергероини

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    <p>Меган Маркл в сериале &laquo;Форс-мажоры&raquo;</p> <div></div> - Меган Маркл возвращается в кино в роли супергероини

    Меган Маркл в сериале «Форс-мажоры»

    Супруга принца Гарри хочет сняться в блокбастере

    Герцогиня Сассекская уже заключила контракт с Disney, согласно которому она будет озвучивать героев мультфильмов. Но этого ей оказалось мало.

     «Меган намерена вернуться в кино. Она хочет сделать это с ролью в крутом фильме о супергероях», – цитирует The Sun слова агента герцогини Нику Коллинзу.

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    Меган Маркл возвращается в кино в роли супергероини
    Меган Маркл возвращается в кино в роли супергероини
    Меган Маркл возвращается в кино в роли супергероини
    Меган Маркл возвращается в кино в роли супергероини
    Меган Маркл возвращается в кино в роли супергероини
    Меган Маркл возвращается в кино в роли супергероини
    Меган Маркл возвращается в кино в роли супергероини
    Меган Маркл возвращается в кино в роли супергероини
    Меган Маркл возвращается в кино в роли супергероини
    Меган Маркл возвращается в кино в роли супергероини
    Меган Маркл возвращается в кино в роли супергероини
    Меган Маркл возвращается в кино в роли супергероини
    Меган Маркл возвращается в кино в роли супергероини
    Меган Маркл возвращается в кино в роли супергероини
    Меган Маркл возвращается в кино в роли супергероини
    Меган Маркл возвращается в кино в роли супергероини
    Меган Маркл в сериале «Форс-мажоры»

    У супруги внука королевы Великобритании уже запланировано несколько встреч в Голливуде. Жена принца Гарри понимает, что она не звезда как актриса, но одно ее имя в титрах уже обеспечит популярность проекту.

    Меган также появится на звездном балу Met Gala вместе с редактором Vogue Эдвардом Эннифулом. Мероприятие пройдет 4 мая.

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