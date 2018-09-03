Экс-любовница Бориса Немцова рассказала, кто купил ей четыре квартиры



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Анна Дурицкая

Анна Дурицкая через три года после убийства российского политика приняла участие в конкурсе красоты

Экс-любовница Бориса Немцова и единственный свидетель его убийства Анна Дурицкая рассказа об отношениях с покойным российским оппозиционером

Девушка, которая по ее словам уже оправилась после тяжелой трагедии сейчас занимается моделингом и планирует изучать журналистику.

«Да, моделинг это моя профессия и я просто продолжаю заниматься тем, чем занималась всегда», - отметила Анна в интервью Кате Осадчей из программы «Світське життя».

Отметим, что после смерти Бориса Немцова стало известно, что Анна Дурицкая купила четыре квартиры в Киеве

Девушка призналась, что квартиры она получила в подарок.

«Я не зарабатывала на эти квартиры сама. Это просто подарки от состоятельного мужчины. Квартиры это подарки от Бориса Немцова», - рассказала Дурицкая.

Про словам Анны, Немцов сильно ее любил.