«Девушка-инопланетянка» покоряет сеть своей необычной внешностью



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Модель Цунайна

Британская модель родом из Тибета Цунайна взбудоражила Instagram своей необычной внешностью

Тибетская модель Цунайна, которая сейчас живет и работает в Лондоне, обладает необычной внешностью, гарантировавшей ей успех в модельном бизнесе. Говорят, что одно модельное агентство приметило ее прямо на улице, обратив внимание на пухлые губы, очень высокие скулы и чарующий взгляд.

Несмотря на рост в 152 см, Цунайна в сжатые сроки была подготовлена для участия в модном показе London Fashion Week. После этого последовали контракты с известными брендами и всеобщее признание.

О ней пока мало пишут в глянцевых журналах. Беглое терзание поисковых сервисов не сильно помогает страждущим знаний о необычной модели.

Индонезийский сайт предполагает, что девушка имеет непальское происхождение, потому что у нее много родинок на лице, что характерно для жителей этого региона.

Нет полной уверенности и насчет этнической принадлежности модели. В основном в сети пишут, что Цунайна - родом из Тибета, но в одном из ее постов в Instagram с подписью «дом» был опубликован короткий ролик с видом на море, шумом ветра и криками чаек. Тибет, как известно, выхода к морю не имеет.

Более того, под тем же постом один из пользователей в своем комментарии высказал предположение, что на видео - Байкал. Цунайна никак не отреагировала на это.

Джерело: joinfo.ua