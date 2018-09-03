Николь Кидман, Кейт Мосс и другие знаменитости на снимках известного голливудского фотографа



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Без глянца и эпатажа - так можно охарактеризовать снимки фотографа

Стефани Плидер Стэйландер – модный фотограф, который на протяжении 25 лет снимала самых ярких звёзд XX века.

Кейт Мосс и Кит Ричардс, Николь Кидман и Хит Леджер, а так же многие другие звёзды попадали в объектив Стэйландер и оказывались на обложках таких популярных глянцевых журналов как Harper's Bazaar Uomo , Glamour , Entertainment Weekly и GQ.

В этом обзоре фотографии, созданные Стефани Стэйландер в период с 1990 по 2006 год, на которых запечатлены любимые и известные актеры.

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Джерело: Культурология