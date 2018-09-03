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    Фото

    Николь Кидман, Кейт Мосс и другие знаменитости на снимках известного голливудского фотографа

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    Николь Кидман, Кейт Мосс и другие знаменитости на снимках известного голливудского фотографа

    Без глянца и эпатажа - так можно охарактеризовать снимки фотографа

    Стефани Плидер Стэйландер – модный фотограф, который на протяжении 25 лет снимала самых ярких звёзд XX века.

    Кейт Мосс и Кит Ричардс, Николь Кидман и Хит Леджер, а так же многие другие звёзды попадали в объектив Стэйландер и оказывались на обложках таких популярных глянцевых журналов как Harper's Bazaar Uomo , Glamour , Entertainment Weekly и GQ.

    В этом обзоре фотографии, созданные Стефани Стэйландер в период с 1990 по 2006 год, на которых запечатлены любимые и известные актеры. 

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    Кейт Мосс, в журнале «Harper's Bazaar Uomo», 1992 год.
    Николь Кидман в американском еженедельном журнале «Entertainment Weekly», Лос-Анджелес, 1995 год.
    Хит Леджер для «Premiere» Нью-Йорк, 2000 год.
    Кит Ричардс для британского GQ, Нью-Йорк, 1993 год.
    Кейт Мосс и Маркус Шенкенберг в троллейбусе на странице «Harper's Bazaar Uomo», Нью-Йорк, 1992 год.
    Микки Рурк для журнала «Entertainment Weekly», Нью-Йорк, 1995 год.
    Кейт Мосс и шведский актёр, фотомодель и шоумен Маркус Шенкенберг для журнала «Harper's Bazaar Uomo», Нью-Йорк, 1992 год.
    Сексуальный Антонио Бандерас на странице «Entertainment Weekly», Уилмингтон, 1995 год.
    Ленни Кравиц позирует для «Code», Нью-Йорк, 2001 год.
    Румина и Лука Веллани для британского GQ, Рим, 1993 год.
    Мари-Софи Уилсон для «French Glamour», Марсель, 1991 год.
    Кейт Мосс и Маркус Шенкенберг для журнала «Harper's Bazaar Uomo», Нью-Йорк, 1992 год.

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    Джерело: Культурология

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