Беременная Меган Маркл сходила в бар с Сереной Уильямс



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Меган Маркл Legion-Media

37-летняя герцогиня Сассекская на седьмом месяце беременности улетела в Нью-Йорк. В США она проводит время с друзьями

В далекую поездку Меган отправилась без мужа. Маркл решила пообщаться с близкими людьми, с которыми после переезда в Лондон стала реже видеться.

С рождением первенца времени станет еще меньше, поэтому встретиться с подругами она решила сейчас. Вчера экс-актриса поужинала с Сереной Уильямс и другими приятелями в баре The Polo Bar.

Папарацци подловили Меган, когда в окружении охраны она приехала в заведение. Будущая мама была одета в темно-синее пальто Victoria Beckham, черные скинии и сапоги до колена Isabel Marant. Она дополнила образ черным шарфом и сумкой Stella McCartney.

Для встречи с подругой Серена выбрала черный total look. Она надела обтягивающие брюки, топ, пальто и грубые ботинки. Титулованная теннисистка сделала высокой хвост и не стала краситься. Вместе с Меган они провели в ресторане около трех часов, а затем уехали в отель, что расположен на Манхэттене.

Джерело: graziamagazine.ru