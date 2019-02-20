Александр Педан признался, что не был готов к рождению старшей дочери



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Александр Педан с семьей

Популярный телеведущий рассказал, что первые несколько лет жизни дочери посвятил работе, а не ее воспитанию

Александр Педан женился в очень раннем как для мужчины возрасте – в 21. А через год у него уже родилась дочь. Сейчас у ведущего Нового канала и его 14-летний Леры прекрасные отношения. Но так было не всегда. Как откровенно рассказывает сам Александр Педан, к ее рождению он был не готов, и первые несколько лет жизни дочери посвятил работе, а не ее воспитанию.

«Самая большая проблема мужчин в этом возрасте – они еще не готовы к детям, – говорит ведущий Нового канала. – До ее (Леры – прим. ред.) трех лет у меня не было той тотальной влюбленности, которая накрыла потом. Хотел полдня отсыпаться, а Лера прыгала по мне, открывала мне глаза: «Всталяй!» А я притворялся мертвым (смеется)».

Работа, популярность, внимание со стороны женщин, частые разъезды – все это влияло и на отношения Александра и его жены Инны.

«На третий год нашего брака Саша уехал в Киев, а мы остались в Хмельницком, – вспоминает жена телеведущего. – Внезапная слава, первые деньги – это сильно на него повлияло. И когда мы съехались, было тяжело. Он жил ночной жизнью, много работал, разъезжал, а у меня была домашняя жизнь с ребенком. А в Киеве тогда абсолютно не было друзей…»

«Отношения с Инной часто были на грани, – говорит Александр Педан. – Каждый раз, возвращаясь домой после очередного фестиваля, приходилось адаптироваться: «У меня семья, жена, ребенок…» И только после 30-ти я начал двигаться в сторону Инны и Леры, подстраиваться под них, понял, что семейный отдых – это отдых, который комфортен семье, а не мне. А вот сын Марик у меня появился в 35 – это совсем другое ощущение! Но я безумно благодарен Инне за то, что у меня сейчас взрослая дочь, мой друг. Есть даже хештег для совместных фото с Лерой: #цемоядонькаанетещовиподумали»

По материалам: журнал «Отдохни»