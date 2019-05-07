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    Жизнь

    Елена-Кристина Лебель и Павел Розенко провели майские праздники в Испании

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    Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко - Елена-Кристина Лебель и Павел Розенко провели майские праздники в Испании
    Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко

    Телеведущая и ее возлюбленный отправились в Барселону

    Ведущая скандального проекта  «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь вместе со своим любимым мужчиной решила уехать из Киева на майские праздники. Для романтического отдыха пара выбрала Испанию.

    А если быть точнее - ее столицу Барселону.  Судя по снимкам, опубликованным в соцсетях, телеведущая и вице-премьер-министр Украины Павл Розенко  наслаждались пешими прогулками по городу и даже помочили нови в Средиземном море.

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    Елена-Кристина Лебель и Павел Розенко провели майские праздники в Испании
    Елена-Кристина Лебель и Павел Розенко провели майские праздники в Испании
    Елена-Кристина Лебель и Павел Розенко провели майские праздники в Испании

    «Тест-драйв утренней Барселоны. Вода +8! Пятки бодряще сверкают корочкой льда!», – поделилась впечатлениями в своем Instagram телеведущая.

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