Елена-Кристина Лебель и Павел Розенко провели майские праздники в Испании



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Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко

Телеведущая и ее возлюбленный отправились в Барселону

Ведущая скандального проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь вместе со своим любимым мужчиной решила уехать из Киева на майские праздники. Для романтического отдыха пара выбрала Испанию.

А если быть точнее - ее столицу Барселону. Судя по снимкам, опубликованным в соцсетях, телеведущая и вице-премьер-министр Украины Павл Розенко наслаждались пешими прогулками по городу и даже помочили нови в Средиземном море.

«Тест-драйв утренней Барселоны. Вода +8! Пятки бодряще сверкают корочкой льда!», – поделилась впечатлениями в своем Instagram телеведущая.