Участница шоу «Супермодель по-украински» закрутила роман с иностранцем



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Возлюбленный Даши Майстренко старше ее на 15 лет

Финалистка третьего сезона реалити Нового канала «Супермодель по-украински» Даша Майстренко встречается с итальянским художником. Об этом модель рассказала в интервью Сергею Никитюку в спецпроекте «Предметка».

Томас Агнес – итальянский художник и режиссер из Рима. Даша встречается с ним уже год. Девушка часто выкладывает совместные фото в своем Instagram, но никогда особо не рассказывает о Томе.

Украинская модель и Томас познакомились, когда Даша была на съемках в Сеуле. Он отреагировал на ее сторис в Instagram и написал в директ. После этого у пары завязался диалог, который длился в режиме онлайн почти три месяца. А потом девушка прилетела к нему в Рим.

«Он – человек искусства, которого я всегда искала, – говорит о любимом Даша Майстренко. – Это не была любовь с первого взгляда. Это не было что-то родное и «то самое». Я не очень люблю общение по телефону, но он меня зацепил. Это моя любовь, которую я нашла. Дай Бог, чтобы она цвела».

Даша уже успела познакомить любимого с родителями. Девушка волновалась, как они воспримут разницу в возрасте. Особенно ее интересовало мнение отца, с которым она очень близка. Даша пробрифовала Тома и стала переводчиком для папы, потому что тот не знает английского. Родителям Даши избранник дочери понравился. Томас стал первым человеком, с которым девушка познакомила семью.

«Знакомство с папой было моей инициативой. Я понимала, что Том – мой человек, и тянуть дальше смысла нет. Папе главное было узнать, какие у Тома планы на будущее, и что я не просто аксессуар для него», – рассказывает Даша.

Тема личной жизни была не единственной, о чем пообщались Даша и Сергей. Во время интервью девушка откровенно рассказала о сложностях работы моделью, о том, как ее изменил проект Нового канала, и почему она длительное время стеснялась откровенных фотосессий.