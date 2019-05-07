Самый богатый человек мира Джефф Безос впервые вышел в свет с любовницей



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Джефф Безос wired.com

В апреле этого года основатель Amazon Джефф Безос, признанный богатейшим человеком в мире, и его жена Маккензи сообщили о завершении бракоразводного процесса

Паре удалось договориться и разделить 137 миллиардов долларов, большая часть которого досталась Джеффу.

После развода, в сети появились слухи о том, что причиной разногласий в семье стала любовница. И наконец, папарацци застукали Джеффа и его возлюбленную Лорен Санчес вместе на выходе из ресторана Emily в Нью-Йорке.

По словам очевидцев, там влюбленные встретились с сестрой Лорен и все они заказывали пиццу и бургеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TheTeaWithT (@sippingwitht) 6 Май 2019 в 5:54 PDT

«И Джефф, и Лорен были сосредоточены на своих детях в течение последних нескольких месяцев. По этой причине любые отношения должны были быть на заднем плане. Теперь, когда все дела по разводам решены, они думают, что пришло время наконец встречаться как обычные люди», - рассказал People источник, близкий к паре.