Рассел Кроу показал фото своей фермы в Австралии после пожаров и дождей



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Актер Рассел Кроу поделился в Twitter снимками, сделанными на его ферме в Австралии

Рассел Кроу опубликовал в твиттере две фотографии своей фермы, и его твит моментально стал вирусным. Актер показал, как выглядел австралийский пейзаж сразу после пожаров и через 10 недель.

На первом фото он показал полностью выжженное поле, а на втором — уже виднеется зеленая трава. Пользователи отметили, что природа довольно быстро восстановилась, несмотря на разрушительное действие пожаров.

twitter.com/russellcrowe

Под постом актера собралось более 44 тысяч лайков. Но некоторые напоминают, что погибло очень много животных. И их численность не восстановить так быстро, как в случае с растениями.

Актер Рассел Кроу родился в Новой Зеландии, но живет в Австралии, поэтому пожары, обрушившиеся на эту страну осенью 2019 года, никак не могли пройти для него незамеченными. В начале января Кроу получил «Золотой глобус» за сериал «Самый громкий голос», но на торжественную церемонию вручения приехать не смог.

Организаторы сообщили, что актер «остался дома, чтобы защитить семью от охвативших страну пожаров». Кроме того, было зачитано послание Кроу, в котором тот подчеркнул, что разбушевавшаяся стихия — результат деятельности человека.



