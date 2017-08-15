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    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»

    В фильме BBC, приуроченном к 65-летию со дня коронации, Елизавета II раскрыла тайны королевской жизни
    Пока девушки по всему миру влюбленно смотрят на витрины ювелирных бутиков, Елизавета II с радостью бы отказалась от необходимости надевать некоторые многокаратные украшения. [READ_MORE] В частности — корону Британской империи, в которой в 1953 году ее венчали на трон и которую она носит на ежегодное открытие парламента. Усыпанная
    • Вчора, 23:03
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    В фильме BBC, приуроченном к 65-летию со дня коронации, Елизавета II раскрыла тайны королевской жизни

    Пока девушки по всему миру влюбленно смотрят на витрины ювелирных бутиков, Елизавета II с радостью бы отказалась от необходимости надевать некоторые многокаратные украшения.

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    В частности — корону Британской империи, в которой в 1953 году ее венчали на трон и которую она носит на ежегодное открытие парламента. Усыпанная алмазами, сапфирами, рубинами, жемчугом и изумрудами, она слишком тяжелая (около 1,5 килограмма) для Ее Величества.

    «В ней невозможно наклонить голову и прочитать записанную речь. Она может упасть, и еще есть риск сломать шею. Но несмотря на все эти недостатки, это важный атрибут монархии», — говорит Елизавета II. И это при том, что для нее корону, которую до этого носил ее отец, Георг VI, и так облегчили, чтобы сделать менее громоздкой.

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    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»
    Елизавета II пожаловалась на неудобную корону: «Она может сломать шею»

    В фильме BBC, который готовится к выходу в 2018 году, Елизавета II, как обещают, продемонстрирует прекрасное чувство юмора и расскажет не только о неудобной короне, но и о том, как однажды не смогла двигаться из-за слишком тяжелого платья, о пропавшем скипетре, шалостях детей и других интересных моментах своей насыщенной жизни.

    Джерело: Tatler

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