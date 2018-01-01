Меган Маркл продемонстрировала нарочито черный наряд

Невеста принца Гарри посетила фестиваль культуры в Уэльсе

Британский принц Гарри вместе со своей невестой Меган Маркл совершили официальный выход в уэльском городе Кардифф. Целью их визита стал Фестиваль культуры, который проходило в местном замке. Местные жители с самого утра пришли к нему, чтобы поздравить будущих супругов. Для этого мероприятия Маркл выбрала черную только одежду. Актриса надела пальто



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Меган Маркл

Невеста принца Гарри посетила фестиваль культуры в Уэльсе

Британский принц Гарри вместе со своей невестой Меган Маркл совершили официальный выход в уэльском городе Кардифф. Целью их визита стал Фестиваль культуры, который проходило в местном замке. Местные жители с самого утра пришли к нему, чтобы поздравить будущих супругов.

Для этого мероприятия Маркл выбрала черную только одежду. Актриса надела пальто от Stella McCartney, из под которого выглядывали укороченные брюки, а также сапоги и шарф. Дополнялся образ темно-зеленой сумкой DeMellier London.

Джерело: 24 канал