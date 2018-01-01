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    Меган Маркл продемонстрировала нарочито черный наряд

    Невеста принца Гарри посетила фестиваль культуры в Уэльсе
    Британский принц Гарри вместе со своей невестой Меган Маркл совершили официальный выход в уэльском городе Кардифф. Целью их визита стал Фестиваль культуры, который проходило в местном замке. Местные жители с самого утра пришли к нему, чтобы поздравить будущих супругов. Для этого мероприятия Маркл выбрала черную только одежду. Актриса надела пальто
    • Сьогодні, 10:07
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    Меган Маркл
    Меган Маркл

    Невеста принца Гарри посетила фестиваль культуры в Уэльсе

    Британский принц Гарри вместе со своей невестой Меган Маркл совершили официальный выход в уэльском городе Кардифф. Целью их визита стал Фестиваль культуры, который проходило в местном замке. Местные жители с самого утра пришли к нему, чтобы поздравить будущих супругов.

    Для этого мероприятия Маркл выбрала черную только одежду. Актриса надела пальто от Stella McCartney, из под которого выглядывали укороченные брюки, а также сапоги и шарф. Дополнялся образ темно-зеленой сумкой DeMellier London.

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    Меган Маркл продемонстрировала нарочито черный наряд
    Меган Маркл продемонстрировала нарочито черный наряд
    Меган Маркл продемонстрировала нарочито черный наряд
    Меган Маркл продемонстрировала нарочито черный наряд
    Меган Маркл продемонстрировала нарочито черный наряд
    Меган Маркл продемонстрировала нарочито черный наряд
    Меган Маркл продемонстрировала нарочито черный наряд

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    Джерело: 24 канал

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