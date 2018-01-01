«Ангел» Victoria's Secret показала страсть и желание в новой фотосессии

Модель впечатлила стильными нарядами посреди пустыни

Известная 26-летняя супермодель Сара Сампайо, которая прославилась, став «ангелом» бренда Victoria's Secret, снялась в стильной фотосессии для сингапурского глянца Harper's Bazaar. Это стала первая обложка манекенщицы в этом году. Девушка позирует на фоне солнечных песчаных пейзажей, представая на страницах в женственном образе.



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Супермодель Сара Сампайо

Модель впечатлила стильными нарядами посреди пустыни

Известная 26-летняя супермодель Сара Сампайо, которая прославилась, став «ангелом» бренда Victoria's Secret, снялась в стильной фотосессии для сингапурского глянца Harper's Bazaar. Это стала первая обложка манекенщицы в этом году.

Девушка позирует на фоне солнечных песчаных пейзажей, представая на страницах в женственном образе.

Гардероб модели включал легкое летнее платье, платок на голове и многочисленные украшения от модного бренда The Lions. Девушка отметила, что это стала ее первая обложка в новом году. Автором снимков выступил Ю Цай.

«Сара Сампайо воплощает похоть, страсть и желание. Ты хочешь быть ею или хочешь быть с ней, но, вникая в ее историю, 26-летняя Сампайо на самом деле «старинная» девушка в душе – абсолютно отличная от сексуальной сирены, которую вы видите, глядя в обложку. Но чаще всего наше настоящее «я» противоположное тому, что мы представляем публично», - комментирует снимки главный редактор издания Кеннет Го.

Джерело: 24 канал