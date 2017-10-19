Как создавались костюмы к сериалу «Убийство Джанни Версаче: американская история преступлений»

Художники рассказали о создании костюмов для сериала

Накануне премьеры первого эпизода одного из самых громких сериалов этого года, семья Версаче успела его раскритиковать и обвинить создателей в неточностях. Официальные представители дома заявили, что семья Версаче не давала своего официального разрешения на съемки и не принимала какого-либо участия в создании телевизионного сериала. [READ_MORE]



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Художники рассказали о создании костюмов для сериала

Накануне премьеры первого эпизода одного из самых громких сериалов этого года, семья Версаче успела его раскритиковать и обвинить создателей в неточностях.

Официальные представители дома заявили, что семья Версаче не давала своего официального разрешения на съемки и не принимала какого-либо участия в создании телевизионного сериала.

«Данная работа должна рассматриваться исключительно как художественное произведение. Компания-продюсер сериала заявляет, что он основан на книге Морин Орт, которая, в свою очередь, во многом базируется на слухах и фактически содержит множество домыслов и спекуляций. Семья Версаче никогда не давала консультаций Морин Орт, и автор не имеет оснований для заявлений о подробностях личной жизни Джанни Версаче и других членов семьи Версаче. Напротив, в попытке создания сенсационного сюжета госпожа Орт использовала полученные из вторых рук сведения и слухи, которые содержат множество противоречий», - говорится в заявлении.

Однако это только подогрело интерес к сериалу, который точно можно назвать must-see для всех, кто хоть немного интересуется модой.

Естественно, что сериал, который показывает зрителям мир моды, должен быть не только красивым, но и исторически верным. Чтобы визуальная картинка никак не уступала сюжету, создатели "Американской истории преступлений" заняться образами героев пригласили художников по костюмам Лу Эйрич и Эллисон Лич.

Работа девушек усложнялась тем, что у них не было прямого доступа к архивам Versace, учитывая позицию семьи в отношении сериала. Покупать винтажные вещи им приходилось у перекупщиков, на аукционах и просто собирать по знакомым из мира моды. Конкретные, особенно важные для них образы, Эйрич и Лич воссоздавали специально. Например, черное бандажное платье Донателлы Версаче, в котором она появилась в 1993 году.

Художники по костюмам в своих интервью не скрывают, что бюджет на костюмы главных героев получился действительно внушительным, а еще же нужны были костюмы для массовки. «Вся одежда хранилась в нескольких огромных складах недалеко от Майами, - рассказывает Эйрич. - И там было все: от кожаных платьев Донателлы до клетчатых рубашек, в которых ходил убийца Версаче Эндрю Кьюненен».

Интересно складывалась ситуация с образом самого Джанни Версаче, сыграл которого венесуэльский актер Эдгар Рамирес. В одном из первых кадров зритель видит его в роскошном темно-розовом халате из набивного шелка, но на самом деле сам Версаче его никогда не носил. Подобный образ был выбран для того, чтобы сразу показать все роскошь жизни в Майами в середине 1990-х. Возлюбленного Версаче сыграл латиноамериканский певец Рикки Мартин, который, по словам Лу Эйрич и Эллисон Лич, полностью доверился им и только просил не раздевать его на экране полностью.

Ранее мы писали о том, что Пенелопа Крус рассказала о сложной работе над ролью Донателлы Версаче. Актриса поделилась, что образ сестры Джанни Версаче дался ей непросто. Больше всего трудностей вызвал акцент Донателлы.





Джерело: vogue.ua