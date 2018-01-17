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    Пышнотелая соперница Ким Кардашьян уменьшила грудь (Фото)

    Модель Эмбер Роуз заметно подкорректировала свою фигуру
    Звезда социальных сетей и жарких голливудских тусовок Эмбер Роуз, которая ранее встречалась с рэпером Канье Уэстом, призналась поклонникам, что провела операцию по уменьшению груди. Об этом модель написала на своей странице в Instagram, пишет «Главком». Роуз выложила ролик, который показывает ее разговор с хирургом, который и провел
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 15:22
    • Розсилка
    Эмбер Роуз
    Эмбер Роуз

    Модель Эмбер Роуз заметно подкорректировала свою фигуру

    Звезда социальных сетей и жарких голливудских тусовок Эмбер Роуз, которая ранее встречалась с рэпером Канье Уэстом, призналась поклонникам, что провела операцию по уменьшению груди. Об этом модель написала на своей странице в Instagram, пишет «Главком».

    Роуз выложила ролик, который показывает ее разговор с хирургом, который и провел операцию. Женщина объясняет свой поступок тем, что большая грудь доставляет ей постоянный дискомфорт, а спина постоянно болит.

    «Немного волнуюсь перед завтрашней операцией. Как и многие женщины, она ощущает боль в шее и спине из-за размера груди. Мы уменьшим грудь», – говорит хирург.

    Ранее модель, отмечала, что у нее совершенно натуральная грудь, так что уменьшить ее, просто достав имплантаты, не получится.

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    на весь екран згорнути
    Пышнотелая соперница Ким Кардашьян уменьшила грудь (Фото)
    Пышнотелая соперница Ким Кардашьян уменьшила грудь (Фото)
    Пышнотелая соперница Ким Кардашьян уменьшила грудь (Фото)
    Пышнотелая соперница Ким Кардашьян уменьшила грудь (Фото)
    Пышнотелая соперница Ким Кардашьян уменьшила грудь (Фото)
    Пышнотелая соперница Ким Кардашьян уменьшила грудь (Фото)
    Пышнотелая соперница Ким Кардашьян уменьшила грудь (Фото)
    Пышнотелая соперница Ким Кардашьян уменьшила грудь (Фото)
    Пышнотелая соперница Ким Кардашьян уменьшила грудь (Фото)
    Пышнотелая соперница Ким Кардашьян уменьшила грудь (Фото)
    Пышнотелая соперница Ким Кардашьян уменьшила грудь (Фото)
    Пышнотелая соперница Ким Кардашьян уменьшила грудь (Фото)
    Пышнотелая соперница Ким Кардашьян уменьшила грудь (Фото)
    Пышнотелая соперница Ким Кардашьян уменьшила грудь (Фото)
    Пышнотелая соперница Ким Кардашьян уменьшила грудь (Фото)
    Пышнотелая соперница Ким Кардашьян уменьшила грудь (Фото)
    Пышнотелая соперница Ким Кардашьян уменьшила грудь (Фото)

    Эмбер Роуз встречалась с Канье Уэстом в течение двух лет до 2010 года. Сейчас музыкант воспитывает троих детей с Ким Кардашьян.

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