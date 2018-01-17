Пышнотелая соперница Ким Кардашьян уменьшила грудь (Фото)

Модель Эмбер Роуз заметно подкорректировала свою фигуру

Звезда социальных сетей и жарких голливудских тусовок Эмбер Роуз, которая ранее встречалась с рэпером Канье Уэстом, призналась поклонникам, что провела операцию по уменьшению груди. Об этом модель написала на своей странице в Instagram, пишет «Главком». Роуз выложила ролик, который показывает ее разговор с хирургом, который и провел

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Эмбер Роуз

Модель Эмбер Роуз заметно подкорректировала свою фигуру

Звезда социальных сетей и жарких голливудских тусовок Эмбер Роуз, которая ранее встречалась с рэпером Канье Уэстом, призналась поклонникам, что провела операцию по уменьшению груди. Об этом модель написала на своей странице в Instagram, пишет «Главком».

Роуз выложила ролик, который показывает ее разговор с хирургом, который и провел операцию. Женщина объясняет свой поступок тем, что большая грудь доставляет ей постоянный дискомфорт, а спина постоянно болит.

Допис, поширений Amber Rose (@amberrose) 17 Січ 2018 р. о 4:39 PST

«Немного волнуюсь перед завтрашней операцией. Как и многие женщины, она ощущает боль в шее и спине из-за размера груди. Мы уменьшим грудь», – говорит хирург.

Ранее модель, отмечала, что у нее совершенно натуральная грудь, так что уменьшить ее, просто достав имплантаты, не получится.

Эмбер Роуз встречалась с Канье Уэстом в течение двух лет до 2010 года. Сейчас музыкант воспитывает троих детей с Ким Кардашьян.