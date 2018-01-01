Главный костюмер «Игры престолов» показала, как создавались наряды для сериала «Корона»

Костюмеры по крупицам воссоздавали королевский гардероб середины ХХ века

Британский сериал «Корона», первый сезон которого вышел на экраны осенью прошлого года, называют самым дорогим в истории кинематографа. Бюджет первых эпизодов составил 156 миллионов(!) долларов и серьезная часть из этой суммы ушла на костюмы, пишет журнал Elle. Сотни платьев в стиле New Look, смокинги, военные мундиры, драгоценности



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Костюмеры по крупицам воссоздавали королевский гардероб середины ХХ века

Британский сериал «Корона», первый сезон которого вышел на экраны осенью прошлого года, называют самым дорогим в истории кинематографа. Бюджет первых эпизодов составил 156 миллионов(!) долларов и серьезная часть из этой суммы ушла на костюмы, пишет журнал Elle.

Сотни платьев в стиле New Look, смокинги, военные мундиры, драгоценности – над образами героев работала Мишель Клэптон, ответственная за костюмы в сериале «Игра престолов». Клэптон признается, что статисты и второстепенные персонажи «Короны» носят настоящий винтаж из 1940-50-х годов, а вот все наряды королевы Елизаветы сделаны на заказ.

Вдохновение для нарядов Мишель искала в старых журналах, коллекциях Dior 1940-50-х, а также в творчестве Нормана Хартнелла, дизайнера, который создал свадебное платье королевы Елизаветы в 1947 году.