Главный костюмер «Игры престолов» показала, как создавались наряды для сериала «Корона»
- Сьогодні, 20:06
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Костюмеры по крупицам воссоздавали королевский гардероб середины ХХ века
Британский сериал «Корона», первый сезон которого вышел на экраны осенью прошлого года, называют самым дорогим в истории кинематографа. Бюджет первых эпизодов составил 156 миллионов(!) долларов и серьезная часть из этой суммы ушла на костюмы, пишет журнал Elle.
Сотни платьев в стиле New Look, смокинги, военные мундиры, драгоценности – над образами героев работала Мишель Клэптон, ответственная за костюмы в сериале «Игра престолов». Клэптон признается, что статисты и второстепенные персонажи «Короны» носят настоящий винтаж из 1940-50-х годов, а вот все наряды королевы Елизаветы сделаны на заказ.
Вдохновение для нарядов Мишель искала в старых журналах, коллекциях Dior 1940-50-х, а также в творчестве Нормана Хартнелла, дизайнера, который создал свадебное платье королевы Елизаветы в 1947 году.