Дочь Трампа выступила в стильном бежевом пальто

Иванка Трамп оказалась в центре внимания модных критиков

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка в очередной раз продемонстрировала отличное чувство стиля. Вместе с отцом она приехала в Пенсильванию, чтобы поддержать республиканского кандидата на приближающихся здесь внеочередных выборах в Конгресс Рика Сакконе. Президент и его правая рука Иванка выступили перед жителями штата. Для этого мероприятия



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ИванкаТрамп

Иванка Трамп оказалась в центре внимания модных критиков

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка в очередной раз продемонстрировала отличное чувство стиля. Вместе с отцом она приехала в Пенсильванию, чтобы поддержать республиканского кандидата на приближающихся здесь внеочередных выборах в Конгресс Рика Сакконе.

Президент и его правая рука Иванка выступили перед жителями штата. Для этого мероприятия она выбрала стильное бежевое пальто, черные брюки клеш, черную водолазку и туфли на шпильках.

При этом она сделала макияж в естественных тонах и дополнила образ красивыми серьгами из жемчуга.

Джерело: ТСН