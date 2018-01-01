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    Дочь Трампа выступила в стильном бежевом пальто

    Иванка Трамп оказалась в центре внимания модных критиков
    Дочь президента США Дональда Трампа Иванка в очередной раз продемонстрировала отличное чувство стиля. Вместе с отцом она приехала в Пенсильванию, чтобы поддержать республиканского кандидата на приближающихся здесь внеочередных выборах в Конгресс Рика Сакконе. Президент и его правая рука Иванка выступили перед жителями штата. Для этого мероприятия
    • Сьогодні, 20:40
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    ИванкаТрамп
    ИванкаТрамп

    Иванка Трамп оказалась в центре внимания модных критиков

    Дочь президента США Дональда Трампа Иванка в очередной раз продемонстрировала отличное чувство стиля. Вместе с отцом она приехала в Пенсильванию, чтобы поддержать республиканского кандидата на приближающихся здесь внеочередных выборах в Конгресс Рика Сакконе.

    Президент и его правая рука Иванка выступили перед жителями штата. Для этого мероприятия она выбрала стильное бежевое пальто, черные брюки клеш, черную водолазку и туфли на шпильках.

    При этом она сделала макияж в естественных тонах и дополнила образ красивыми серьгами из жемчуга.

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    Дочь Трампа выступила в стильном бежевом пальто
    Дочь Трампа выступила в стильном бежевом пальто
    Дочь Трампа выступила в стильном бежевом пальто
    Дочь Трампа выступила в стильном бежевом пальто

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    Джерело: ТСН

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