Пластический хирург рассказал, сколько стоят ягодицы Ким Кардашьян

Врач подтвердил хирургические вмшательства

Саймон Урьян — пластический хирург, специализирующийся на безоперационном методе подтяжке ягодиц с использованием филлеров. И одна из главных гордостей Ким Кардашьян — ее ягодицы — это «дело рук» Урьяна. Причем в течение нескольких лет Ким отрицала, что пользуется услугами



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Врач подтвердил хирургические вмшательства

Саймон Урьян — пластический хирург, специализирующийся на безоперационном методе подтяжке ягодиц с использованием филлеров. И одна из главных гордостей Ким Кардашьян — ее ягодицы — это «дело рук» Урьяна.

Причем в течение нескольких лет Ким отрицала, что пользуется услугами пластической хирургии, однако в прошлом году призналась, что ей пришлось обратиться за помощью из-за псориаза на бедрах. Лечение привело к увеличению ягодиц. Врач рассказал во сколько Ким обошлись идеальные формы.

От псориаза доктор посоветовал Ким инъекции, которые должны были уменьшить боль и разгладить кожу. «Я сделала инъекции кортизона в бедра. Саймон предупреждал, что от этого мои ягодицы могут сильно увеличиться — и они увеличились», — призналась Ким.

Джерело: graziamagazine.ru