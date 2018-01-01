Стоимость такой процедуры от $15 000 до $60 000. Конечная цена зависит от объема работы и вида филлеров. Саймон рассказал, что Ким потребовалось несколько сеансов. Также хирург с помощью лазера Coolbeam убрал мелкие растяжки с тела звезды телешоу. Такая процедура стоит около 3 тысяч долларов. Всего Ким потратила на свою. «лучшую сторону» около 90 тысяч долларов.

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Пластический хирург рассказал, сколько стоят ягодицы Ким Кардашьян
Пластический хирург рассказал, сколько стоят ягодицы Ким Кардашьян
Пластический хирург рассказал, сколько стоят ягодицы Ким Кардашьян
Пластический хирург рассказал, сколько стоят ягодицы Ким Кардашьян
Пластический хирург рассказал, сколько стоят ягодицы Ким Кардашьян
Пластический хирург рассказал, сколько стоят ягодицы Ким Кардашьян
Пластический хирург рассказал, сколько стоят ягодицы Ким Кардашьян
Пластический хирург рассказал, сколько стоят ягодицы Ким Кардашьян
Пластический хирург рассказал, сколько стоят ягодицы Ким Кардашьян
Пластический хирург рассказал, сколько стоят ягодицы Ким Кардашьян
Пластический хирург рассказал, сколько стоят ягодицы Ким Кардашьян
Пластический хирург рассказал, сколько стоят ягодицы Ким Кардашьян

Напомним, что в 15 января суррогатная мать родила Ким Кардашьян и Канье Уэсту дочку