Пластический хирург рассказал, сколько стоят ягодицы Ким Кардашьян
Врач подтвердил хирургические вмшательства
Саймон Урьян — пластический хирург, специализирующийся на безоперационном методе подтяжке ягодиц с использованием филлеров. И одна из главных гордостей Ким Кардашьян — ее ягодицы — это «дело рук» Урьяна.
Причем в течение нескольких лет Ким отрицала, что пользуется услугами
Сьогодні, 12:18
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Врач подтвердил хирургические вмшательства
Саймон Урьян — пластический хирург, специализирующийся на безоперационном методе подтяжке ягодиц с использованием филлеров. И одна из главных гордостей Ким Кардашьян — ее ягодицы — это «дело рук» Урьяна.
Причем в течение нескольких лет Ким отрицала, что пользуется услугами пластической хирургии, однако в прошлом году призналась, что ей пришлось обратиться за помощью из-за псориаза на бедрах. Лечение привело к увеличению ягодиц. Врач рассказал во сколько Ким обошлись идеальные формы.
От псориаза доктор посоветовал Ким инъекции, которые должны были уменьшить боль и разгладить кожу. «Я сделала инъекции кортизона в бедра. Саймон предупреждал, что от этого мои ягодицы могут сильно увеличиться — и они увеличились», — призналась Ким.
Стоимость такой процедуры от $15 000 до $60 000. Конечная цена зависит от объема работы и вида филлеров. Саймон рассказал, что Ким потребовалось несколько сеансов. Также хирург с помощью лазера Coolbeam убрал мелкие растяжки с тела звезды телешоу. Такая процедура стоит около 3 тысяч долларов. Всего Ким потратила на свою. «лучшую сторону» около 90 тысяч долларов.