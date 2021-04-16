Елизавета II показала любимые фото мужа

Принц Филипп сопровождал жену в официальных поездках

94-летняя Елизавета II рассказала, как много сделал ее покойный супруг для Британии. Герцог Эдинбургский помогал Соединенному Королевству поддерживать дружеские отношения со многими странами.

Для тех, кто не следил за историей монаршей семьи, принц Филипп известен только как муж Елизаветы II. Но подданные британской короны знают его как человека, который посвятил свою жизнь любимой женщине и ее родной стране. Правящая монаршая особа публично поблагодарила мужа и показала любимые снимки с ним из поездок.

«Герцог Эдинбургский был предан идее Содружества, встречаясь и общаясь с самыми разными людьми. Он объехал почти весь мир, побывал в 50 странах Содружества, основал Исследовательскую конференцию, которая объединила лидеров суверенных государств, которые входят в Соединенное Королевство», — сообщила Елизавета II.

Принц Филипп сопровождал жену в официальных поездках, а также один совершил 229 визитов за границу. На снимках разных времен он запечатлен во время официальных туров. Несмотря на дерзкий нрав, герцог Эдинбургский всегда радовал окружающих своей улыбкой, а также находил время на беседы с простыми гражданами.

Британцы были тронуты редкими кадрами с Филиппом. Многие назвали его вклад непомерным. «Мы благодарны герцогу Эдинбургскому за вс. Он любил жену, полюбил ее страну и стал нашим героем», «Эти снимки такие теплые, настоящие. Таким был и сам Филипп», «Невероятный человек. Его труд мало освещался, а зря: Филипп — легенда», — написали пользователи.

Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».