Элтон Джон записали совместную песню



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Песня получила название Ordinary Man

Помимо Элтона Джона в качестве приглашенных музыкантов в записи участвовали Post Malone, гитарист Guns N' Roses Слэш и Том Морелло

Знаменитые музыканты Оззи Осборн и Элтон Джон записали совместную песню Ordinary Man и опубликовали ее на YouTube. Композиция войдет в одноименный альбом Осборна, который должен выйти 21 февраля 2020 года.

Осборн записал новый альбом в Лос-Анджелесе. Над пластинкой работали продюсер Эндрю Уотт, который также взял на себя гитару, и Дафф Маккаган из Guns N' Roses (бас), а за барабанами сидел Чед Смит из Red Hot Chili Peppers.

По словам Осборна, этот альбом сильно отличается от предыдущих. «Я никогда так быстро не записывал альбом со времен первой пластинки Black Sabbath», - рассказал музыкант.



