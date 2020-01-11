Вивальди, Шостакович, Станкович: что слушать в Национальной филармонии в январе



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Киевлянам сыграют лучшие композиции западных и украинских композиторов

Рождественско-новогодний период позади – самое время входить в рутинный рабочий режим. Говорят, с классической музыкой этот переход будет менее болезненный. «Скотч» выбрал самые интересные концерты января в Национальной филармонии Украины, которые смогут украсить мрачные январские вечера.

15 января вместе с ансамблем «Киевские солисты» выступит дуэт артистов Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины, скрипачки Александры Васильевой и перкуссиониста Дмитрия Ульянова – «Rulla Voita». В этот вечер прозвучит Концерт Антонио Вивальди, который написан итальянским композитором для соло двух скрипок, а в версии «Rulla Voita» впервые в Украине звучал в Хмельницком 2019 года.

17 января состоится концерт, где будет звучать музыка современного украинского композитора Ивана Карабица (1945-2002), которому в именно в этот день бы 75. Звучать произведения, написанные композитром с 1970-х годов, в исполнении Национального ансамбля солистов «Киевская камерата» (художественный руководитель и дирижер - Валерий Матюхин). Солистами выступят скрипачка Богдана Пивненко, певицы Тамара Ходакова и Марьяна Головко.

18 января прозвучит музыка XX и XXI веков в исполнении легендарного Киевского камерного оркестра под руководством Натальи Пономарчук и кларнетиста Томаса Мазура и альтиста Андрея Чопа. 8 декабря 2019 ему было бы 100 ... Дмитрий Шостакович называл его одним из величайших художников ХХ века. На творчество пианиста и композитора Мечислава Вайнберга именно музыка Шостаковича имела большое влияние. По словам Гидона Кремера, камерные симфонии Мечислава Вайнберга (1919-1996) - это «наиболее личностные отражения великого композитора на собственную жизнь и жизнь его поколения, как дневник самых драматических периодов XX века». Камерная симфония №4 для струнного оркестра и кларнета - один из последних произведений Мечислава Вайнберга, созданная им в 1992 году. Каждая из его камерных симфоний развивает темы ранних произведений и ставит их в новый контекст, а четвертая не является исключением. На этот раз соло исполнит кларнетист Томас Мазур. Современником Шостаковича был и немецкий классик ХХ века - Хиндемит. Сегодня самым популярным произведением Пауля является его «Траурная музыка», написанная в 1936 году. Солистом выступит Андрей Чоп.

22 января прозвучит музыка классиков XIX и ХХ веков - Антонина Дворжака и Дмитрия Шостаковича, и украинского композитора Евгения Станковича. 2020 - год и Бориса Лятошинского, которому 3 января было бы 125 ... Он -современник Дмитрия Шостаковича. Оба почувствовали на себе «давление» эпохи Сталина. По мнению молодого, но уже известного, виолончелиста Артема Полуденного, Первый виолончельный концерт Шостаковича - это, прежде всего концентрат эмоций, мыслей, переживаний человека, который жил и творил в середине ХХ века: «Эта музыка раскрывает душевную борьбу, полна трагических размышлений, но и надежды и внутреннего света. Она никого не оставит равнодушным ».

24 января Киевский камерный оркестр представит одно из самых популярных произведений барокко - «Времена года» Антонио Вивальди. Вообще, времени года - одна из любимых тем для многих художников. В частности, в музыке к этой теме обращались классики разных эпох - итальянец Антонио Вивальди, австриец Йозеф Гайдн, аргентинец Астор Пьяццолла, а также - современный украинский композитор Золтан Алмаши.

В философском подтексте времен года - жизнь человека. С весны (рождение) - до лета (расцвет), с осени (зрелость) - до зимы (смерть). Музыкальные времени года непременно находят резонанс в сердцах слушателей. Ведь человек постоянно думает о жизни и смерти, о смысле существования. Музыка позволяет каждому переосмыслить собственную биографию, побуждает оглянуться, посмотреть на самого себя, увидеть радостные моменты, на которые порой, возможно, не обращаем внимания.