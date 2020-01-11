Хоакина Феникса арестовали за участие в акции протеста



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Актер поблагодарил организаторов церемонии за то, что они признали негативное влияние животноводства на экологию

Вместе с будущим номинантом на «Оскар» в толпе были замечены другие голливудские актеры

Хоакин Феникс отпраздновал свой «Золотой глобус», присоединившись к протестующим в Вашингтоне: активисты вышли на улицу с плакатами и лозунгами, призванными привлечь внимание политиков к климатическим изменениям. Вместе с будущим номинантом на «Оскар» в толпе были замечены Мэгги Джилленхол и 82-летняя Джейн Фонда, которая уже четыре раза была арестована за участие в подобных акциях, но останавливаться не планирует.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Moomin (@dynamitejetmoom) 11 Янв 2020 в 1:37 PST

Хоакином она теперь может гордиться: сегодня его впервые арестовали за борьбу с компаниями, работающими с ископаемыми видами топлива, и всеми, кто их финансирует. Напомним, Феникс — веган, и благодаря ему в этом году на «Золотом глобусе» было только веганское меню. Актер поблагодарил организаторов церемонии за то, что они признали негативное влияние животноводства на экологию.