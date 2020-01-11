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    Жизнь

    Хоакина Феникса арестовали за участие в акции протеста

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    Актер поблагодарил организаторов церемонии за то, что они признали негативное влияние животноводства на экологию - Хоакина Феникса арестовали за участие в акции протеста
    Актер поблагодарил организаторов церемонии за то, что они признали негативное влияние животноводства на экологию

    Вместе с будущим номинантом на «Оскар» в толпе были замечены другие голливудские актеры

    Хоакин Феникс отпраздновал свой «Золотой глобус», присоединившись к протестующим в Вашингтоне: активисты вышли на улицу с плакатами и лозунгами, призванными привлечь внимание политиков к климатическим изменениям. Вместе с будущим номинантом на «Оскар» в толпе были замечены Мэгги Джилленхол и 82-летняя Джейн Фонда, которая уже четыре раза была арестована за участие в подобных акциях, но останавливаться не планирует.

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    Публикация от Moomin (@dynamitejetmoom)

    Хоакином она теперь может гордиться: сегодня его впервые арестовали за борьбу с компаниями, работающими с ископаемыми видами топлива, и всеми, кто их финансирует. Напомним, Феникс — веган, и благодаря ему в этом году на «Золотом глобусе» было только веганское меню. Актер поблагодарил организаторов церемонии за то, что они признали негативное влияние животноводства на экологию.

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