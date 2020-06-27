Ротару потеряла 50 миллионов из-за отмены концертов в России



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Певица София Ротару instagram.com/sofiarotaru.official/

Один концерт 72-летней артистки обходится заказчикам в 7,7 миллионов рублей

72-летняя народная артистка Украины София Ротару потеряла почти 50 миллионов рублей из-за пандемии на гастролях в стране-агрессоре.

За 3 месяца пребывания дома она потеряла почти 50 миллионов рублей, рассказал журналистам ее концертный директор Сергей Лавров. Недавно артистке предложили спеть на корпоративе в Новосибирске. Тогда заказчик готов был оплатить певице необходимые затраты – зарплаты коллектива, перелет. Но договориться стороны не смогли – сейчас Ротару находится в Киеве и не имеет физической возможности вылететь из страны. Лавров подметил: его подопечная мечтает скорее возобновить гастроли, поскольку очень соскучилась по публике.

«Загадывать ничего невозможно, потому что мы не знаем, когда откроют границы. Всем отказываем. Надо еще и коллектив кормить. Но нет возможности», — приводит его слова «Собеседник».