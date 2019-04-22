Эмили Ратаковски примеряла откровенный наряд пасхального кролика



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Эмили Ратаковски

27-летняя Эмили Ратаковски отметила католическую Пасху, но решила не отходить от своего стиля

Модель нарядилась в провокационный костюм, едва прикрывший пикантные места.

Для новой фотосессии знаменитая красотка выбрала откровенный образ пасхального кролика в стиле Playboy. Эмили позировала в белом бикини, открывшем взгляду ее стройное тело и упругие ягодицы. Свой образ она черным дополнила розовым париком, кожаным корсетом, чулками и ушками со стразами.

«Моя вечная Пасха», — подписала кадры звезда.

Поклонники пришли в небывалый восторг от игривого наряда Эмили. В комментариях они оставили множество комплиментов, а сам кадр за несколько часов набрал почти два миллиона лайков.

Джерело: graziamagazine.ru