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    Жизнь

    Эмили Ратаковски примеряла откровенный наряд пасхального кролика

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    Эмили Ратаковски - Эмили Ратаковски примеряла откровенный наряд пасхального кролика
    Эмили Ратаковски

    27-летняя Эмили Ратаковски отметила католическую Пасху, но решила не отходить от своего стиля

    Модель нарядилась в провокационный костюм, едва прикрывший пикантные места.

    Для новой фотосессии знаменитая красотка выбрала откровенный образ пасхального кролика в стиле Playboy. Эмили позировала в белом бикини, открывшем взгляду ее стройное тело и упругие ягодицы. Свой образ она черным дополнила розовым париком, кожаным корсетом, чулками и ушками со стразами.

    «Моя вечная Пасха», — подписала кадры звезда.

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    Эмили Ратаковски примеряла откровенный наряд пасхального кролика
    Эмили Ратаковски примеряла откровенный наряд пасхального кролика

    Поклонники пришли в небывалый восторг от игривого наряда Эмили. В комментариях они оставили множество комплиментов, а сам кадр за несколько часов набрал почти два миллиона лайков.

    Джерело: graziamagazine.ru

    фотография модель самые сексуальные
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