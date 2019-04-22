Эмили Ратаковски примеряла откровенный наряд пасхального кролика
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Розсилка
Эмили Ратаковски
27-летняя Эмили Ратаковски отметила католическую Пасху, но решила не отходить от своего стиля
Модель нарядилась в провокационный костюм, едва прикрывший пикантные места.
Для новой фотосессии знаменитая красотка выбрала откровенный образ пасхального кролика в стиле Playboy. Эмили позировала в белом бикини, открывшем взгляду ее стройное тело и упругие ягодицы. Свой образ она черным дополнила розовым париком, кожаным корсетом, чулками и ушками со стразами.
«Моя вечная Пасха», — подписала кадры звезда.
Поклонники пришли в небывалый восторг от игривого наряда Эмили. В комментариях они оставили множество комплиментов, а сам кадр за несколько часов набрал почти два миллиона лайков.
Джерело: graziamagazine.ru