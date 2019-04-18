  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Эмилия Кларк и Рами Малек попали в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time

    • Розсилка
    Рами Малек - Эмилия Кларк и Рами Малек попали в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time
    Рами Малек

    Шестеро из ста героев украсили обложки нового выпуска Time

    Журнал Time представил свой ежегодный список ста самых влиятельных людей планеты в категориях: «Лидеры», «Артисты», «Иконы», «Пионеры» и «Титаны»

    Так в «Пионерах» заняла место звезда сериалов «Анатомия Грей» и «Убивая Еву» Сандра О, а еще модель Крисси Тейген.

    Сандра О украсила одну из обложек Time

    Среди «Артистов» отметили Дуэйна «Скалу» Джонсона, Эмилию Кларк, корейский бойзбенд BTS, Махершалу Али и Рами Малека.

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    Эмилия Кларк и Рами Малек попали в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time
    Эмилия Кларк и Рами Малек попали в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time
    Эмилия Кларк и Рами Малек попали в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time
    Эмилия Кларк и Рами Малек попали в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time
    Эмилия Кларк и Рами Малек попали в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time
    Эмилия Кларк и Рами Малек попали в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time
    Эмилия Кларк и Рами Малек попали в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time
    Эмилия Кларк и Рами Малек попали в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time
    Эмилия Кларк и Рами Малек попали в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time
    Эмилия Кларк и Рами Малек попали в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time
    Эмилия Кларк и Рами Малек попали в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time
    Эмилия Кларк и Рами Малек попали в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time
    Эмилия Кларк и Рами Малек попали в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time
    Эмилия Кларк и Рами Малек попали в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time
    Эмилия Кларк и Рами Малек попали в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time
    Эмилия Кларк и Рами Малек попали в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time
    Эмилия Кларк и Рами Малек попали в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time
    Эмилия Кларк и Рами Малек попали в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time

    «Бешеный успех «Богемской рамподии» был результатом коллективного старания ... в буквальном смысле. Queen доверили Рами Малек представить их наследство, историю их жизни и память о их друге и товарище. И где-то в течение этого непростого испытания он заслужил это, он развил в себе способность, без которой его многочисленные атрибуты как артиста могли бы схлопнуться - непоколебимое лидерство. Он сдержан и хороший, сложный и понятный, он вполне меркьюрийский», - написал о Малеке для журнала Роберт Дауни-младший.

    «У нее отвага маленького льва, стойкость пони из шахты Уэльса и душа клоуна. Источник энергии, на которое стоит посмотреть, и союзник, при котором стоит умереть», - сказала о Эмилию Кларк ее коллега Эмма Томпсон.

    В категорию «Икон» попали Тейлор Свифт, Леди Гага и Мишель Обама.

    Действующая первая леди США, Мелания Трамп в Топ-100 не попала, зато ее муж Дональд - да. Конечно же, в категории «Лидеры».

    Полный список можно увидеть на сайте Time.

     Читайте также: Forbes огласил список самых высокооплачиваемых певиц года

     

    знаменитости актер шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ