Эмилия Кларк и Рами Малек попали в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time
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Шестеро из ста героев украсили обложки нового выпуска Time
Журнал Time представил свой ежегодный список ста самых влиятельных людей планеты в категориях: «Лидеры», «Артисты», «Иконы», «Пионеры» и «Титаны»
Так в «Пионерах» заняла место звезда сериалов «Анатомия Грей» и «Убивая Еву» Сандра О, а еще модель Крисси Тейген.
Сандра О украсила одну из обложек Time
Среди «Артистов» отметили Дуэйна «Скалу» Джонсона, Эмилию Кларк, корейский бойзбенд BTS, Махершалу Али и Рами Малека.
«Бешеный успех «Богемской рамподии» был результатом коллективного старания ... в буквальном смысле. Queen доверили Рами Малек представить их наследство, историю их жизни и память о их друге и товарище. И где-то в течение этого непростого испытания он заслужил это, он развил в себе способность, без которой его многочисленные атрибуты как артиста могли бы схлопнуться - непоколебимое лидерство. Он сдержан и хороший, сложный и понятный, он вполне меркьюрийский», - написал о Малеке для журнала Роберт Дауни-младший.
«У нее отвага маленького льва, стойкость пони из шахты Уэльса и душа клоуна. Источник энергии, на которое стоит посмотреть, и союзник, при котором стоит умереть», - сказала о Эмилию Кларк ее коллега Эмма Томпсон.
В категорию «Икон» попали Тейлор Свифт, Леди Гага и Мишель Обама.
Introducing the 2019 #TIME100 https://t.co/1WeH62z2pQ pic.twitter.com/iBKrhSl9D0— TIME (@TIME) 17 квітня 2019 р.
Действующая первая леди США, Мелания Трамп в Топ-100 не попала, зато ее муж Дональд - да. Конечно же, в категории «Лидеры».
Полный список можно увидеть на сайте Time.