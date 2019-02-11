Эминем повержен? Рэпер из США установил мировой рекорд по скорости читки
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Розсилка
Mac Lethal
Скриншот видео
Исполнитель Mac Lethal обогнал Эминема, зачитывая за две минуты 1000 слов.
Американский рэпер под псевдонимом Mac Lethal опубликовал 8 февраля на своем Youtube-канале видео, в котором он поставил новый мировой рекорд. За 2 минуты и 3 секунды исполнитель прочел 1030 слов. Сам рэпер говорил, что тренировался для видео около месяца.\
Подписчики, которых почти 2 млн на канале, считают, что Mac Lethal должен оказаться в «Книге рекордов Гиннесса» и что он честно заслужил войти в историю как самый быстрый рэпер, который когда-либо жил. Также фанаты оценили попугайчика, который покинул плечо рекордсмена на первой минуте видео.
Mac Lethal смог обогнать по скорости читки Эминема. Тот установил свой личный рекорд в новом альбоме Nicki Minaj «Queen» в композиции «Majesty». Эминем произнес 123 слога за 12 секунд, что считается самой быстрой читкой за всю его карьеру.