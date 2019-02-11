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    Жизнь

    Эминем повержен? Рэпер из США установил мировой рекорд по скорости читки

    • Розсилка
    <p>Mac Lethal</p> <p>Скриншот видео</p> - Эминем повержен? Рэпер из США установил мировой рекорд по скорости читки

    Mac Lethal

    Скриншот видео

    Исполнитель Mac Lethal обогнал Эминема, зачитывая за две минуты 1000 слов.

    Американский рэпер под псевдонимом Mac Lethal опубликовал 8 февраля на своем Youtube-канале видео, в котором он поставил новый мировой рекорд. За 2 минуты и 3 секунды исполнитель прочел 1030 слов. Сам рэпер говорил, что тренировался для видео около месяца.\

    Подписчики, которых почти 2 млн на канале, считают, что Mac Lethal должен оказаться в «Книге рекордов Гиннесса» и что он честно заслужил войти в историю как самый быстрый рэпер, который когда-либо жил. Также фанаты оценили попугайчика, который покинул плечо рекордсмена на первой минуте видео.

    Mac Lethal смог обогнать по скорости читки Эминема. Тот установил свой личный рекорд в новом альбоме Nicki Minaj «Queen» в композиции «Majesty». Эминем произнес 123 слога за 12 секунд, что считается самой быстрой читкой за всю его карьеру.

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