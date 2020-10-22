Эти люди хотели снять панораму, но потерпели фиаско: курьезные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чтобы панорама получилась красивой, необходимо, чтобы все объекты в кадре были неподвижны, иначе — на снимке внезапно появятся неправдоподобно длинные руки

Съемка нашей жизни сейчас проще, чем когда-либо: нажал на кнопку смартфона и фотография готова. Умный гаджет сам выставит все необходимые настройки, свет и экспозицию. А еще современные телефоны умеют делать панорамные фото, и это прекрасная функция, когда хочется запечатлеть на камеру масштабные потрясающие пейзажи, от которых захватывает дух.

Однако для того, чтобы панорама получилась красивой, необходимо, чтобы все объекты в кадре были неподвижны, иначе — на снимке внезапно появятся неправдоподобно длинные руки, ноги, двойные языки, головы, огромные туловища и прочие жуткие штуки из фильмов ужасов. Так и случилось с этими людьми, которые хотели сделать красивую панораму, но потерпели такое эпичное фиаско, что над их снимками теперь смеется весь мир. Посмейтесь и вы!

Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.