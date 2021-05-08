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    Эти девушки покрасили волосы в яркие цвета и сорвали джекпот (фото)

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    Эти девушки покрасили волосы в яркие цвета и сорвали джекпот (фото)

    Кажется, девушки даже помолодела на десять лет

    Любая девушка знает, как порой трудно решиться на выход из зоны комфорта и что-то изменить в своей внешности. Особенно если речь идет о кардинальных переменах, связанных с прической. Однако стоит помнить, что волосы не зубы и имеют свойство отрастать, а жизнь слишком коротка, чтобы бояться ярких экспериментов.

    Героини этой подборки решились покрасить волосы в необычные цвета и ни капли не пожалели!

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    Эти девушки покрасили волосы в яркие цвета и сорвали джекпот (фото)
    Эти девушки покрасили волосы в яркие цвета и сорвали джекпот (фото)
    Эти девушки покрасили волосы в яркие цвета и сорвали джекпот (фото)
    Эти девушки покрасили волосы в яркие цвета и сорвали джекпот (фото)
    Эти девушки покрасили волосы в яркие цвета и сорвали джекпот (фото)
    Эти девушки покрасили волосы в яркие цвета и сорвали джекпот (фото)
    Эти девушки покрасили волосы в яркие цвета и сорвали джекпот (фото)
    Эти девушки покрасили волосы в яркие цвета и сорвали джекпот (фото)
    Эти девушки покрасили волосы в яркие цвета и сорвали джекпот (фото)
    Эти девушки покрасили волосы в яркие цвета и сорвали джекпот (фото)
    Эти девушки покрасили волосы в яркие цвета и сорвали джекпот (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

    Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

    «Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

    Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.

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    Теги: мода и красота как быть модным
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