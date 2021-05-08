Эти девушки покрасили волосы в яркие цвета и сорвали джекпот (фото)

Кажется, девушки даже помолодела на десять лет

Любая девушка знает, как порой трудно решиться на выход из зоны комфорта и что-то изменить в своей внешности. Особенно если речь идет о кардинальных переменах, связанных с прической. Однако стоит помнить, что волосы не зубы и имеют свойство отрастать, а жизнь слишком коротка, чтобы бояться ярких экспериментов.

Героини этой подборки решились покрасить волосы в необычные цвета и ни капли не пожалели!

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

«Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.