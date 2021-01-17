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    Жизнь

    Евгений Клопотенко раскрыл самый популярный рецепт среди украинцев в 2020 году

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    Кулинар Евгений Клопотенко - Евгений Клопотенко раскрыл самый популярный рецепт среди украинцев в 2020 году
    Кулинар Евгений Клопотенко

    Повар удивлен выбором украинцев

    Знаменитый кулинар Евгений Клопотенко рассказал, что самым популярным его рецептом среди украинцев за 2020 год стал рецепт приготовления сырников. Об этом повар написал в своем Telegram-канале.

    «Если серьезно, то я не удивлен, что именно сырники являются топовым рецептом. Они того заслуживают», - отметил Евгений.

    Ингредиенты для классических сырников на сковородке

    400 граммов творога

    1 яйцо

    3 ст. л. муки (и дополнительно для панировки)

    3 ст. л. сахара

    3-4 ст. л. подсолнечного масла для жарки

    1 щепотка соли

    10 граммов ванильного сахара

    Пошаговый рецепт приготовления

    Творог (400 г) переложите в небольшую стеклянную или пластиковую миску. Добавьте щепотку соли, одно яйцо, 3 ст. л. сахара, и 10 г ванильного сахара. Творог для сырников можно использовать как базарный, так и магазинный. Главное, чтобы он был не кислым и сильно влажным. Если используете магазинный творог, то берите творог в мягких полиэтиленовых пакетах.

    После того, как вы положите все ингредиенты в миску, перемешайте их до получения однородной массы. Для этого лучше всего использовать обычную вилку, ложку или толкушку для картофеля.

    К полученной творожной смеси добавьте 3 ст. л. пшеничной муки. Если творог оказался достаточно мокрым, то добавьте на одну столовую ложку муки больше. Но главное не переборщить, чтобы сырники получились нежными.

    Смочите руки небольшим количеством подсолнечного масла и скатайте из творожной массы небольшие шарики диаметром 3-4 см. Приплюсните шарики руками, чтобы получились красивые небольшие сырники.

    Теперь запанируйте сырники в муке, чтобы они не потеряли форму и зажарились до аппетитной корочки.

    Разогрейте антипригарную сковородку с 3-4 ст. л. подсолнечного масла на среднем огне. Сковородка для сырников должна хорошо разогреться. Не уменьшайте огонь при жарке, так у вас получится идеальная прожарка. Следите, чтобы сырники не пригорели. Для того, чтобы получить красивейшую золотистую корочку я обжаривал сырники по 2-3 минуты с каждой стороны. Но у вас может уйти немного больше или меньше времени.

    Чтобы удалить лишнее масло с готовых сырников, переложите их сначала на бумажное полотенце. Затем переложите сырники в тарелки для подачи, посыпьте немного сахарной пудрой, добавьте варенье или сметану.

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    Теги: еда питание
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