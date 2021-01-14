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    Жизнь

    Дорофеева рассказала, как Дантес со скандалом не позволил ей купить хлеб за 37 гривен

    • Розсилка
    Дорофеева рассказала, как Дантес со скандалом не позволил ей купить хлеб за 37 гривен

    Ты что, ох**нела вообще, - обратился к жене Дантес

    Надя Дорофеева и Владимир Дантес – одна из образцовых семейных пар украинского шоу-бизнеса. Конечно, как у всех, у артистов бывают ссоры, но они с годами научились преодолевать спорные моменты и находить общий язык. Так, Надя вспоминала, как в начале романа Владимир очень расстроил ее своим поступком.

    В разговоре с Алексеем Дурневым в рамках его шоу «Еда Дурнева» на YouTube звезда призналась, чем любимый обидел ее.

    «Как-то шесть или семь лет назад появился гречневый хлеб, и он продавался только в одном магазине в Киеве, в центре. И я помню, что я вышла с Вовой в магазин и говорю: «Представь сейчас гречневый хлебушек и паштет. Давай туда съездим и купим гречневый хлеб». И Вова говорит: «За 37 грн? Ты что, охренела вообще!» А я прошу: «Вова, пожалуйста! Он такой вкусный!» Тогда мы супер считали деньги, сильно. Сейчас мы, слава Богу, начали зарабатывать, и нет момента, когда ты подходишь и пристально обращаешь внимание на сумму. Но тога мы поругались с ним из-за этого хлеба. Мне было неприятно», - поделилась историей из жизни певица.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Надя Дорофеева решила привлечь к себе внимание фото в «голом» бикини.

    В частности, знаменитость показалась в «голом» бежевом бикини, который сливался с цветом кожи. Надя соблазнительно позировала с пальцем во рту, щеголяя упругими ягодицами

     Читайте также: Туалетная бумага превращается в руку: муж Нади Дорофеевой рассказал об ужасах отдыха на Бали

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    Теги: знаменитости Надя Дорофеева самые сексуальные певица деньги шоу-бизнес еда
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