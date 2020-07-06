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    Жизнь

    Фанаты Оззи Осборна едва узнали певца на свадебном фото, сделанном почти 40 лет назад

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    Рок-легенда Оззи Осборн с женой Шэрон - Фанаты Оззи Осборна едва узнали певца на свадебном фото, сделанном почти 40 лет назад
    Рок-легенда Оззи Осборн с женой Шэрон
    instagram.com/ozzyosbourne/

    Молодожены одеты в классические белые наряды

    Шэрон познакомилась с Оззи Осборном, когда ей было всего 18 лет. Тогда она работала на своего отца, бывшего менеджером группы Black Sabbath. В 1979 году артиста уволили из коллектива, а его карьерой занялась совсем молодая девушка. Спустя три года — 4 июля 1982 года — Шэрон и Оззи поженились.

    В минувший уикэнд супруги отпраздновали 38-летие со дня свадьбы. Поклонники поздравляли артиста и его жену в Инстаграме. Сам Осборн решил поделиться с фолловерами кадрами, сделанными во время бракосочетания.\

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    Фанаты Оззи Осборна едва узнали певца на свадебном фото, сделанном почти 40 лет назад
    Фанаты Оззи Осборна едва узнали певца на свадебном фото, сделанном почти 40 лет назад
    instagram.com/ozzyosbourne/

    На них Шэрона и Оззи почти невозможно узнать. Оба одеты в классические белые наряды. В руках у невесты букет прекрасных цветов. Ее платье с кружевом вызвало восторг у интернет-пользователей. Многие из них готовы были бы отправиться под венец в точно таком же.

     «Это вы? Серьезно?», «Вау, как вы со временем изменились», «Я вроде и помню вас такими, но уже и нет», «Оззи и Шэрон как будто совершенно незнакомые люди», «Поставила лайк за прически, это просто нечто», — пишут в комментариях фолловеры музыканта.

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