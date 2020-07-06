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    Жизнь

    Опубликован рейтинг, в котором Макс Барских обошел Билли Айлиш и Эда Ширана

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    Певец Макс Барских - Опубликован рейтинг, в котором Макс Барских обошел Билли Айлиш и Эда Ширана
    Певец Макс Барских

    Певец стал обладателем уникальной награды

    Согласно статистике лид сингл будущего альбома украинского певца Макса Барских «1990» - «Лей, не жалей» - 16 недель подряд удерживал первое место чарта TopHit Global Radio Chart, что является абсолютным рекордом среди музыкантов и исполнителей по всему миру и самой ротируемой  песней на всех языках в период 2008 по 2020 годы.

    «Макс Барских обошел не только российских и украинских артистов, но и признанных зарубежных звезд — Billie Eilish с треком Bad Guy, которая «только» 14 недель возглавляла радиочарт TopHit в 2019 году и Ed Sheeran с хитом Shape Of You — 11 недель на вершине в 2017 году.

    Еще немного эксклюзивной статистики от TopHit. «Лей, не жалей!» наряду с треками «Туманы» и «Моя любовь» входит в тройку самых популярных хитов Макса. 50 треков Макса Барских с 2009 года прозвучали в радиоэфире 15,5 миллионов раз, собрав аудиторию в полтора миллиарда слушателей!», - рассказал Игорь Краев, основатель платформы TopHit, крупнейшего агрегатора новых радиохитов и паблишера музыкальных чартов.

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