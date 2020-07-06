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    Жизнь

    Идеальная фигура 55-летней Сары Джессики Паркер в купальнике шокировала фанатов

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    Американская актриса Сара Джессика Паркер - Идеальная фигура 55-летней Сары Джессики Паркер в купальнике шокировала фанатов
    Американская актриса Сара Джессика Паркер
    instagram.com/sjp_daily/

    Поклонников впечатлила стройная фигура Паркер

    Американская актриса Сара Джессика Паркер попала в объективы папарацци во время пляжного отдыха в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк. Ее фотографии в пятницу, 3 июля, публикует Daily Mail.

    На размещенных кадрах 55-летняя актриса запечатлена в черном слитном купальнике, белом платье-рубашке, повязанном на бедра, и солнечных очках. Она посетила пляж в компании своего супруга, актера и певца Мэттью Бродерика.

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    Идеальная фигура 55-летней Сары Джессики Паркер в купальнике шокировала фанатов
    Идеальная фигура 55-летней Сары Джессики Паркер в купальнике шокировала фанатов
    Идеальная фигура 55-летней Сары Джессики Паркер в купальнике шокировала фанатов
    Идеальная фигура 55-летней Сары Джессики Паркер в купальнике шокировала фанатов
    instagram.com/sjp_daily/

    Поклонников впечатлила стройная фигура Паркер, и они обсудили ее в фан-аккаунтах соцсетей. «Я бы хотела иметь такое же тело в свои 23. Она просто богиня», «Для меня ты навсегда останешься юной Кэрри Брэдшоу. Легенда», «Черт возьми, ей 55, и у нее до сих пор восхитительная фигура», «Какое тело! Это все ее дисциплина, плюс хорошие гены», «Она всегда была худой. Желаю всем нам выглядеть так же в этом возрасте», — высказались они в Instagram.

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