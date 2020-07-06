Уилл Смит разрешил жене завести любовника. Об этом рассказал сам любовник (фото)



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Певец Аугуст Алсина с Джадой Пинкетт-Смит — женой Уилла Смита

По словам Аугуста, для него Джада была не выгодной партией или шансом прославиться, а настоящей любовью

Певец Аугуст Алсина сбросил инфобомбу на журналистку, бравшую у него стандартное интервью: по словам 27-летнего парня, он долгое время встречался с Джадой Пинкетт-Смит — женой Уилла Смита. Более того, актер благословил их роман, поскольку супруги предпочитают свободные отношения.

Представители Джады опровергли заявление Аугуста, коротко ответив: «Это неправда». Но певец стоит на своем и в деталях рассказывает, как судьба свела его со звездной парой. Их с Джадой в 2015-м познакомил старший ребенок пары, Джейден Смит. С тех пор они якобы были неразлучны, вместе ездили на отдых и даже вышли на ковровую дорожку BET Awards в 2017 году.

При этом Уилл не только знал о романе Джады на стороне, но и был знаком с ее парнем.

«Мы с Уиллом сели и поговорили, поскольку их брак трансформировался в партнерство... Он меня благословил», признался Аугуст Алсина.

По словам Аугуста, для него Джада была не выгодной партией или шансом прославиться, а настоящей любовью.

«Я годами отдавал всего себя этим отношениям, и я очень, очень сильно ее люблю. Я посвятил себя этому, отдал себя настолько, что, если бы умер прямо сейчас, знал бы, что действительно посвятил себя другому человеку. Я это испытал и знаю, каково это, а многим такое в жизни не встречается», - рассказала певец.

Алсина посчитал, что всем этим пора поделиться, потому что люди давно подозревали его в связи с Джадой и относились к этому странно, поскольку не знали правды. Чтобы не шокировать Смитов, певец заранее позвонил им и предупредил о грядущем интервью.

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