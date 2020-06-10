Финалистка «Мисс Вселенной» в нижнем белье снялась в запрещенном фотосете в Дубае



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Модель Playboy Дора Родригес instagram.com/dorarodriguez.es/

Поклонники восхитились аппетитной фигурой девушки

Модель Playboy Дора Родригес нарушила режим самоизоляции, чтобы принять участие в смелой фотосессии в нижнем белье в арабской пустыне. Теперь канадке грозит арест или серьезный штраф.

Финалистка конкурса «Мисс Вселенная» два месяца назад приехала по контакту с модельном агентством в Дубай. Весь карантин девушка провела в гостиничном номере.

В начале июня красотка пренебрегла правилами социальной дистанции и обязательным ношением медицинской маски. Несмотря на то, что карантин уже снят в Эмиратах, соблюдение мер по предохранению от возможного заражения коронавирусом крайне необходимо.

Однако Дора Родригес иначе расставила приоритеты – она отправилась в арабскую пустыню, где позировала в нижнем белье без средств защиты. В этот момент приехала полиция.

По признанию манекенщицы, увидев машины с мигалками, она села за руль и скрылась с места фотосессии. Теперь Доре может грозить административный арест или штраф за нарушение правил в размере 3000 дирхам.

«Дубай пустой и тихий, никогда не видела его таким. Я провела на самоизоляции два месяца, и даже на пути к месту фотосессии не снимала маску. Думала, что меня арестуют, когда приехали полицейские. Но прыгнула в машину и уехала», - прокомментировала Родригес.

Несмотря на инцидент, фотосессия модели получилась по-настоящему горячей. Звезда Playboy позировала в одном нижнем белье темного цвета посреди дикой пустыни. Некоторыми кадрами манекенщица поделилась с фанатами в своей микроблоге в Instagram.

«Мне очень нравится результат. Думаю, когда мы покажем все фотографии, они будут еще лучше», - цитирует Дору издание The Sun.