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    Жизнь

    Фольклористы рассказали об украинских обычаях празднования Пасхи

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    <p>Елена Ивановская, профессор, заведующая кафедрой фольклористики Института филологии КНУ им. Тараса Шевченко</p> <p>Фото: Главком</p> <div></div> - Фольклористы рассказали об украинских обычаях празднования Пасхи

    Елена Ивановская, профессор, заведующая кафедрой фольклористики Института филологии КНУ им. Тараса Шевченко

    Фото: Главком

    Профессор, заведующая кафедрой фольклористики Института филологии КНУ им. Тараса Шевченко Елена Ивановская рассказала об украинских обычаях празднования Пасхи, истории и обрядах праздника

    Сегодня, 25 апреля, в пресс-центре ИА «Главком» состоялась пресс-конференция на тему: «Пасха».

    Профессор, заведующая кафедрой фольклористики Института филологии КНУ им. Тараса Шевченко Елена Ивановская рассказала об украинских обычаях празднования Пасхи и об истории праздника.

    Пасха каждый год отмечается в разные даты, но всегда в воскресенье. В 2019-м он приходится на 28 апреля. Этим одним из 12 главных церковных праздников завершается Великий пост, который длится с 11 марта по 27 апреля.

    На Пасху принято печь куличи, красить яйца, ходить друг к другу в гости и вместо приветствия говорить «Христос Воскресе!» - «Воистину Воскресе!».

    Пасха празднуется в воскресенье, 28 апреля, выходной день. Согласно украинскому законодательству, если официальный праздничный день приходится на субботу или воскресенье, то и понедельник будет выходным. Таким образом, й 29 апреля будет выходным.

    Кроме того, согласно утвержденному Кабмином графику переносе рабочих дней в 2019 году, вторник, 30 апреля, также будет выходным. Но этот день придется отработать в субботу, 11 мая
    Пасха 2019 праздник
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