Фольклористы рассказали об украинских обычаях празднования Пасхи



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Елена Ивановская, профессор, заведующая кафедрой фольклористики Института филологии КНУ им. Тараса Шевченко Фото: Главком

Профессор, заведующая кафедрой фольклористики Института филологии КНУ им. Тараса Шевченко Елена Ивановская рассказала об украинских обычаях празднования Пасхи, истории и обрядах праздника

Сегодня, 25 апреля, в пресс-центре ИА «Главком» состоялась пресс-конференция на тему: «Пасха».

Профессор, заведующая кафедрой фольклористики Института филологии КНУ им. Тараса Шевченко Елена Ивановская рассказала об украинских обычаях празднования Пасхи и об истории праздника.

Пасха каждый год отмечается в разные даты, но всегда в воскресенье. В 2019-м он приходится на 28 апреля. Этим одним из 12 главных церковных праздников завершается Великий пост, который длится с 11 марта по 27 апреля.

На Пасху принято печь куличи, красить яйца, ходить друг к другу в гости и вместо приветствия говорить «Христос Воскресе!» - «Воистину Воскресе!».

Пасха празднуется в воскресенье, 28 апреля, выходной день. Согласно украинскому законодательству, если официальный праздничный день приходится на субботу или воскресенье, то и понедельник будет выходным. Таким образом, й 29 апреля будет выходным.

Кроме того, согласно утвержденному Кабмином графику переносе рабочих дней в 2019 году, вторник, 30 апреля, также будет выходным. Но этот день придется отработать в субботу, 11 мая